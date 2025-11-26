Aktualizacja: 26.11.2025 14:12 Publikacja: 26.11.2025 13:31
Kolejny gigant z Kalifornii zamierza dokonać potężnych cięć etatów i zastąpić ludzi sztuczną inteligencją. Jak ogłosiła firma informatyczna HP, produkująca m.in. komputery osobiste, serwery i drukarki, do roku obrotowego 2028 zredukuje od 4000 do 6000 miejsc pracy w swoich oddziałach na całym świecie.
Podczas konferencji prasowej dyrektor generalny HP, Enrique Lores, wyjaśnił, że masowe zwolnienia są częścią planu mającego na celu usprawnienie operacji i wdrożenie sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć rozwój produktów, poprawić satysfakcję klientów i zwiększyć produktywność.
– Oczekujemy, że ta inicjatywa wygeneruje 1 miliard dolarów oszczędności brutto w ciągu trzech lat – podreślił Enrique Lores.
Jak wymienił, cięcia etatów dotkną zespoły HP zajmujące się rozwojem produktów, operacjami wewnętrznymi oraz obsługą klienta. Już wcześniej w tym roku firma z siedzibą w Palo Alto rozpoczęła plan restrukturyzacji i zwolniła w lutym dodatkowo od 1000 do 2000 pracowników.
Powodem zmian jest rozwój technologii i zmieniające się warunki rynkowe. Popyt na komputery osobiste z obsługą AI stale rośnie – stanowiły one ponad 30 proc. dostaw HP w czwartym kwartale zakończonym 31 października.
Rosnący popyt na układy pamięci ze strony centrów danych przyczynia się do globalnego wzrostu ich cen. To podnosi koszty i wywiera presję na zyski producentów elektroniki użytkowej, takich jak HP, Dell i Acer. Enrique Lores stwierdził, że HP spodziewa się odczuć skutki wyższych podwyżek cen w drugiej połowie roku obrotowego 2026. Na pierwszą połowę roku firma posiada wystarczające zapasy.
– Podchodzimy ostrożnie do naszych prognoz na drugą połowę roku, jednocześnie wdrażając zdecydowane działania, takie jak kwalifikowanie tańszych dostawców, ograniczanie konfiguracji pamięci i korekty cen – powiedział Lores.
Przychody firmy za czwarty kwartał wyniosły 14,64 mld dol., przewyższając szacunki na poziomie 14,48 mld dol.
