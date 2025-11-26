Kolejny gigant z Kalifornii zamierza dokonać potężnych cięć etatów i zastąpić ludzi sztuczną inteligencją. Jak ogłosiła firma informatyczna HP, produkująca m.in. komputery osobiste, serwery i drukarki, do roku obrotowego 2028 zredukuje od 4000 do 6000 miejsc pracy w swoich oddziałach na całym świecie.

HP szykuje wielką redukcję miejsc pracy. Powodem sztuczna inteligencja

Podczas konferencji prasowej dyrektor generalny HP, Enrique Lores, wyjaśnił, że masowe zwolnienia są częścią planu mającego na celu usprawnienie operacji i wdrożenie sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć rozwój produktów, poprawić satysfakcję klientów i zwiększyć produktywność.

– Oczekujemy, że ta inicjatywa wygeneruje 1 miliard dolarów oszczędności brutto w ciągu trzech lat – podreślił Enrique Lores.

Jak wymienił, cięcia etatów dotkną zespoły HP zajmujące się rozwojem produktów, operacjami wewnętrznymi oraz obsługą klienta. Już wcześniej w tym roku firma z siedzibą w Palo Alto rozpoczęła plan restrukturyzacji i zwolniła w lutym dodatkowo od 1000 do 2000 pracowników.