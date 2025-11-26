11 min. 37 sek.

Plan pokojowy Ukrainy, umowa Mercosur i spadek Polski w rankingu innowacji

Ukraina może akceptować nowy plan pokojowy, UE finalizuje umowę z Mercosur, a Polska spada w rankingu innowacyjności. W Europie rośnie sprzedaż nowych aut, napędzana boomem hybryd i elektryków.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Plan pokojowy Ukrainy blisko finału

Rozmowy w Genewie, które początkowo wydawały się nie przynieść rezultatów, nabrały znaczenia po informacjach ujawnionych przez ABC News. Według źródeł z administracji USA Ukraina miała zaakceptować zmodyfikowany, 19-punktowy plan pokojowy. Usunięto z niego m.in. kontrowersyjne zapisy o amnestii oraz o ograniczeniu liczebności ukraińskiej armii. Jednocześnie ruszyły rozmowy USA z Rosją w Abu Dabi, choć ani Moskwa, ani Kijów tych informacji nie potwierdziły. Financial Times wskazuje, że do uzgodnienia wciąż pozostają kwestie terytorialne i gwarancje bezpieczeństwa. Rosja zapowiada jednak, że nie zaakceptuje porozumienia nieuwzględniającego jej stanowiska.

Mercosur szansą dla polskiego eksportu

UE jest blisko przyjęcia umowy z Mercosur, mimo sprzeciwu rolników oraz części państw, w tym Polski i Francji. Branża przemysłowa – motoryzacja, farmacja, maszyny i technologie środowiskowe – widzi w niej duży potencjał eksportowy. Na dziś udział polskiego eksportu do krajów Mercosur to zaledwie 0,4 proc. Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii potencjał wzrostu jest znaczący. Jednak potrzeba wymaga wsparcia ze strony polskich władz, nawet jeśli Warszawa sprzeciwia się samej umowie.

Polska spada w rankingu innowacyjności

Najnowszy raport Innovation Indicator 2025 pokazuje pogorszenie pozycji Polski w porównaniu z poprzednim rokiem. Szwajcaria, Singapur i Dania pozostają liderami globalnej innowacyjności. Największym problemem Polski jest słaby wynik w kategorii wydajności systemu, w której plasujemy się tuż przed Meksykiem i Rosją. To efekt niskiej zdolności przekuwania wiedzy i badań w realną wartość gospodarczą. To ważny sygnał dla gospodarki oraz sektora technologicznego.