11 min. 37 sek.
Aktualizacja: 26.11.2025 08:23 Publikacja: 26.11.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Rozmowy w Genewie, które początkowo wydawały się nie przynieść rezultatów, nabrały znaczenia po informacjach ujawnionych przez ABC News. Według źródeł z administracji USA Ukraina miała zaakceptować zmodyfikowany, 19-punktowy plan pokojowy. Usunięto z niego m.in. kontrowersyjne zapisy o amnestii oraz o ograniczeniu liczebności ukraińskiej armii. Jednocześnie ruszyły rozmowy USA z Rosją w Abu Dabi, choć ani Moskwa, ani Kijów tych informacji nie potwierdziły. Financial Times wskazuje, że do uzgodnienia wciąż pozostają kwestie terytorialne i gwarancje bezpieczeństwa. Rosja zapowiada jednak, że nie zaakceptuje porozumienia nieuwzględniającego jej stanowiska.
UE jest blisko przyjęcia umowy z Mercosur, mimo sprzeciwu rolników oraz części państw, w tym Polski i Francji. Branża przemysłowa – motoryzacja, farmacja, maszyny i technologie środowiskowe – widzi w niej duży potencjał eksportowy. Na dziś udział polskiego eksportu do krajów Mercosur to zaledwie 0,4 proc. Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii potencjał wzrostu jest znaczący. Jednak potrzeba wymaga wsparcia ze strony polskich władz, nawet jeśli Warszawa sprzeciwia się samej umowie.
Najnowszy raport Innovation Indicator 2025 pokazuje pogorszenie pozycji Polski w porównaniu z poprzednim rokiem. Szwajcaria, Singapur i Dania pozostają liderami globalnej innowacyjności. Największym problemem Polski jest słaby wynik w kategorii wydajności systemu, w której plasujemy się tuż przed Meksykiem i Rosją. To efekt niskiej zdolności przekuwania wiedzy i badań w realną wartość gospodarczą. To ważny sygnał dla gospodarki oraz sektora technologicznego.
Czytaj więcej
Rodzima innowacyjność nie ma się najlepiej – mało patentujemy, tworzymy niewiele wynalazków, a z...
Październik był czwartym z rzędu miesiącem wzrostu sprzedaży nowych aut w Europie – o prawie 5 proc. rok do roku. Dynamicznie rośnie popyt na hybrydy (40 proc.) oraz auta elektryczne (ponad 30 proc.). Tesla jednak traci udziały – w październiku sprzedaż spadła o blisko 50 proc. Rosnąca konkurencja producentów europejskich i tańsze modele EV odbierają jej dotychczasową przewagę.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas