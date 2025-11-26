Transformacja energetyczna jest najważniejszym projektem z punktu widzenia polskiej gospodarki, który zadecyduje o długoterminowej jej konkurencyjności. Warunki makroekonomiczne naszej gospodarki nie są wciąż najlepsze, ale dalece nieporównywalne z krytyczną sytuacją roku 1989. W 2025 r. mamy najwyższy po 1989 r. deficyt budżetowy (6,9 proc. PKB), drugi co do wielkości w UE (za Rumunią), drugie w UE koszty obsługi długu (za Węgrami), najwyższy przyrost długu w UE (przegoniliśmy Rumunię) i ogromny wzrost wydatków w latach 2023-2024 (o ponad 6 proc. PKB).

Energetyka rozproszona jest szansą na obniżenie kosztów energii elektrycznej, obniżenie kosztów przesyłu, a więc końcowej ceny energii

Rośnie ryzyko fiskalne

Dodatkowo niepokoi nie sama relacja długu publicznego do PKB, ale różnica między stopą oprocentowania długu a stopą wzrostu gospodarczego. Jeżeli jest ona dodatnia (stopa oprocentowania długu jest wyższa od wzrostu gospodarczego), to znaczy, że koszty obsługi długu rosną szybciej niż baza podatkowa i kraj może wpaść w spiralę zadłużenia. Jeśli jest ujemna, to ryzyko wystąpienia spirali zadłużenia jest ograniczone. W Polsce mamy niestety do czynienia z tą pierwszą sytuacją.

Dodatkowo w zakresie transferów socjalnych wyprzedziliśmy już dawno Szwecję, uznawaną za wzorzec państwa socjalnego (zaraz będziemy mieli 18 proc. PKB, a w Szwecji to tylko 11 proc.). Ten model jest nie do utrzymania, zwłaszcza, że daleko nam do szwedzkich podatków, a żadne mainstreamowe ugrupowanie w Polsce nie deklaruje konieczności istotnych podwyżek podatków.

Tymczasem rośnie ryzyko fiskalne. Kolejne agencje ratingowe obniżają perspektywy Polski (co zwiększy jeszcze różnicę między oprocentowaniem długu a wzrostem gospodarczym), a do tego dochodzi jeszcze skomplikowana sytuacja geopolityczna i konieczność zwiększenia wydatków obronnych. Dlatego też, by nie pogłębiać deficytu finansów publicznych teraz i w przyszłości powinniśmy szukać możliwości uruchomienia dodatkowych środków finansowych na inwestycje energetyczne w sektorze finansowym.