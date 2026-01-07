Przed nami kolejny, ciekawy rok na rynku nieruchomości mieszkaniowych. „Ciekawy” raczej w rozumieniu chińskiego przekleństwa („obyś żył w ciekawych czasach!”), uświadamiającego, jakim dobrodziejstwem jest stabilizacja i spokój. Otoczenie makroekonomiczne, a jeszcze bardziej geopolityczne, jest tak zmienne, że aby snuć twarde prognozy, nie ma już od dawna odważnych. Eksperci jednego z ośrodków analitycznych, którzy pokazali dziewięć potencjalnych scenariuszy dla rynku mieszkaniowego, dość długi wstęp poświęcili na to, że mogą mówić tylko o mniejszym czy większym prawdopodobieństwie wystąpienia danych czynników.

Na rynku od kilku kwartałów trwają zapasy między podażą i popytem, jednak nieporozumieniem jest oczekiwanie jakichś tendencji ogólnopolskich. Każde miasto ma swoją dynamikę, relację oferty do tempa sprzedaży, ruchy cen. Inne oczekiwania mogą mieć mieszkańcy mierzącej się z nadpodażą Łodzi, inne bardziej zrównoważonej Warszawy.

Najem krótkoterminowy mieszkań na cenzurowanym

Zwiększenie podaży mieszkań – to główne hasło Komisji Europejskiej, która chce poprawić przystępność cenową i czynszową lokali dla obywateli Wspólnoty. W samej Polsce podejmowane są inicjatywy regulacyjne, które mogą w nieodległej perspektywie wpłynąć na strukturę podaży. Pierwszy z brzegu to projekt regulacji najmu krótkoterminowego. Czy w wersji rządowej, czy poselskiej, może skłonić właścicieli lokali wynajmowanych na doby do przejścia na rynek najmu długoterminowego bądź nawet do sprzedania nieruchomości. Pytanie, jaki będzie finalny kształt projektów ustaw, ale przede wszystkim nie jest znana dokładnie skala – ile właściwie mieszkań pracuje na rynku najmu krótkoterminowego.