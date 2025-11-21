– Mamy do czynienia z dwoma grupami spółdzielni, czyli takimi, które są aktywne inwestycyjnie w formule deweloperskiej i/lub spółdzielczej lokatorskiej oraz spółdzielniami, które nic nie budują – czasem od dawna – mówi Prajsnar. – Kolejny podział dotyczy spółdzielni „starych” (powstałych w latach 50.–80. zeszłego wieku) i „nowych”. Pamiętajmy, że w latach 1990–2005 założono sporo spółdzielni, a część z nich podejmowała niemal od razu aktywność inwestycyjną. „Nowe” spółdzielnie to podmioty nieobciążone problemami związanymi z nieuregulowanym stanem prawnym gruntów pod blokami z PRL-u. Nawiasem mówiąc, wspomniane problemy, do których rozwiązania rząd się przymierza po raz kolejny, mogą być dla wielu spółdzielni ważniejsze niż plany inwestycyjne – dodaje. O projekcie ustawy regulującym te kwestie pisaliśmy kilka dni temu w „Rzeczpospolitej”.

– W grupie spółdzielni „starych” nierzadko znajdziemy takie, które ostatni blok oddały do użytku przed 1995 r. Dlatego ogólne sformułowania o tym, że spółdzielnie mają doświadczenie inwestycyjne w budowie bloków, trzeba traktować dość ostrożnie – ocenia Prajsnar. – Podobnie jak pojawiające się stwierdzenia o posiadaniu przez spółdzielnie gotowego zasobu gruntów, bo tutaj sytuacja też może być zróżnicowana, również prawnie. Trzeba powiedzieć wprost, że brakuje nam publicznie dostępnych, bardziej szczegółowych informacji o krajowych spółdzielniach. Rząd może dysponować większym zasobem danych – dodaje.

Spółdzielnie mają duży zasób do bieżącego utrzymania i remontu

Zdaniem eksperta, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię: dla spółdzielni mieszkaniowych z dużym udziałem starszego zasobu priorytetem bywa utrzymanie w dobrej kondycji starzejących się bloków. Czasem sami członkowie spółdzielni bywają niechętni względem planów budowy nowych bloków – padają np. oskarżenia o zbytnie dogęszczanie zabudowy.

– Kwestia modernizacji istniejącego zasobu mieszkaniowego spółdzielni jest bardzo ważna. Starsze docieplenia bloków nierzadko trzeba będzie bowiem poprawiać, a wyzwaniem bywa np. stan wind lub problem „więźniów trzeciego/czwartego piętra” z niższych budynków. Poza tym zalecane jest wzmacniające kotwienie budynków wzniesionych w technologii wielkiej płyty. BGK od 2020 r. oferuje specjalne dofinansowanie na ten cel, ale efekty na razie są skromne. Dane z kwietnia br. wskazują, że dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów wzmocnienia bloku wielkopłytowego przyznano w przypadku 199 budynków. Bloków wielkopłytowych w całej Polsce mamy zaś około 60 tys. – podsumowuje Prajsnar.

Niech choćby sto spółdzielni ruszy z budową po jednym bloku

Hanna Milewska-Wilk, ekspertka z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, przyznaje, że pokutuje raczej negatywny obraz spółdzielni, ale to jednak one zarządzają dużymi obszarami miast i dbają o stan techniczny osiedli zbudowanych głównie od lat 60. do końca lat 90., przy tym bardzo efektywnie korzystają z funduszy na termomodernizację, a teraz zabrały się za zazielenianie osiedli.