Jak mówią analitycy SonarHome.pl, ustalenie właściwej strategii sprzedaży to duże wyzwanie dla właścicieli nieruchomości, zwłaszcza gdy ceny mieszkań są coraz bardziej zróżnicowane. – W ostatnich kwartałach ceny ofertowe w wielu lokalizacjach jedynie się wahały, ale przy wysokiej wartości pojedynczej transakcji nawet niewielkie odchylenie od optymalnej ceny wywoławczej może oznaczać różnicę rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych – zaznaczają.

Za co płaci sprzedający mieszkanie

Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w platformie SonarHome.pl zwraca uwagę na konkurencję na rynku. – Kupujący coraz częściej analizują wiele podobnych ofert w tym samym segmencie cenowym, co dodatkowo zwiększa znaczenie profesjonalnego przygotowania nieruchomości do sprzedaży – mówi Bubiel. – W takim otoczeniu rynkowym rośnie rola usług agentów nieruchomości, które nie tylko zwiększają widoczność oferty, lecz także minimalizują ryzyko finansowe po stronie sprzedającego.

Ekspert SonarHome.pl podkreśla, że choć wysokość prowizji potrafi robić wrażenie, to wciąż utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Z badania SonarHome.pl wynika, że najczęściej stosowana stawka to 1–2 proc. wartości nieruchomości – zapłaciło ją 45 proc. sprzedających.

Kolejne 31 proc. zadeklarowało opłacenie prowizji na poziomie 3–4 proc. Biorąc pod uwagę ceny mieszkań, oznacza to wydatek od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.