Najczęściej docenianą usługą jest prezentacja nieruchomości potencjalnym kupującym
Jak mówią analitycy SonarHome.pl, ustalenie właściwej strategii sprzedaży to duże wyzwanie dla właścicieli nieruchomości, zwłaszcza gdy ceny mieszkań są coraz bardziej zróżnicowane. – W ostatnich kwartałach ceny ofertowe w wielu lokalizacjach jedynie się wahały, ale przy wysokiej wartości pojedynczej transakcji nawet niewielkie odchylenie od optymalnej ceny wywoławczej może oznaczać różnicę rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych – zaznaczają.
Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w platformie SonarHome.pl zwraca uwagę na konkurencję na rynku. – Kupujący coraz częściej analizują wiele podobnych ofert w tym samym segmencie cenowym, co dodatkowo zwiększa znaczenie profesjonalnego przygotowania nieruchomości do sprzedaży – mówi Bubiel. – W takim otoczeniu rynkowym rośnie rola usług agentów nieruchomości, które nie tylko zwiększają widoczność oferty, lecz także minimalizują ryzyko finansowe po stronie sprzedającego.
Ekspert SonarHome.pl podkreśla, że choć wysokość prowizji potrafi robić wrażenie, to wciąż utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Z badania SonarHome.pl wynika, że najczęściej stosowana stawka to 1–2 proc. wartości nieruchomości – zapłaciło ją 45 proc. sprzedających.
Kolejne 31 proc. zadeklarowało opłacenie prowizji na poziomie 3–4 proc. Biorąc pod uwagę ceny mieszkań, oznacza to wydatek od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
W Warszawie sprzedający mieszkania o powierzchni 60 mkw. zapłacą ok. 18 tys. zł, w Krakowie ok. 16,5 tys. zł.
Co zrobi dla sprzedającego pośrednik? – Najczęściej docenianą usługą okazała się prezentacja nieruchomości potencjalnym kupującym – wskazało ją aż 69 proc. respondentów. Na dalszych miejscach znalazły się elementy kluczowe dla komfortu i bezpieczeństwa całego procesu: nadzór nad przebiegiem transakcji, a także profesjonalne przygotowanie i dystrybucja oferty, obejmujące m.in. zdjęcia, materiały wideo oraz opis mieszkania – podaje SonarHome.pl. – Wysoko oceniana jest również wycena nieruchomości, którą ponad połowa ankietowanych uznaje za istotny element pracy agenta.
Badani podkreślają także znaczenie negocjacji z kupującymi. Aż 60 proc. ocenia pomoc agenta jako istotną bądź bardzo istotną. – Przeciętne mieszkanie w największych polskich miastach pozostaje na rynku przez kilkadziesiąt do nawet ponad stu dni, zanim znajdzie kupca – podaje SonarHome.pl.
Z danych platformy wynika, że w listopadzie 2025 r. średni czas aktywności ofert w Warszawie wynosił 103 dni, w Krakowie i Wrocławiu 109, a najwięcej w Szczecinie – 111 dni.
– Ponad połowa klientów (54 proc.) uważa, że dzięki agentowi sprzedaż przebiega szybciej. A ponieważ dodatkowe tygodnie na rynku mogą oznaczać konieczność obniżenia ceny lub większe koszty utrzymania nieruchomości, postrzegane przez klientów przyspieszenie procesu staje się realną, wymierną korzyścią – także ekonomiczną – tłumaczą analitycy SonarHome.pl. – Chociaż 47 proc. osób, które nie zdecydowały się na współpracę z agentem, jako główną barierę wskazywało wysokość prowizji, dane z badania pokazują, że to właśnie obszar finansowy jest jednocześnie jedną z większych wartości oferowanych przez agentów nieruchomości.
Ponad połowa sprzedających uznała za szczególnie pomocne to, że agent zajmuje się wyceną, a aż 70 proc. badanych ocenia go jako pomocnego lub bardzo pomocnego w ustalaniu strategii cenowej i sprzedażowej. Prawidłowa wycena wpływa zarówno na zainteresowanie ofertą, jak i na ostateczną cenę transakcyjną, co znajduje odzwierciedlenie w ogólnej ocenie współpracy. 60 proc. wszystkich sprzedających uważa, że usługa była warta swojego kosztu.
– Biorąc pod uwagę, że błędnie ustalona cena wywoławcza może prowadzić do wydłużenia procesu sprzedaży lub do strat finansowych, profesjonalne wsparcie staje się dla wielu sprzedających czynnikiem o bezpośrednim przełożeniu na wynik ekonomiczny całej transakcji – podsumowuje Anton Bubiel.
