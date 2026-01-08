Rzeczpospolita

Nieruchomości
Ceny transakcyjne mieszkań. Tyle faktycznie za nie płacimy

Ponad 16,1 tys. zł w Warszawie, ponad 13,9 tys. zł w Krakowie, 7,5 tys. zł w Łodzi – średnio tyle płaciliśmy za metr mieszkania z drugiej ręki w ostatnim kwartale 2025 roku - podają Metrohouse i Credipass.

Publikacja: 08.01.2026 12:26

W większości miast widać zwiększoną skłonność sprzedających mieszkania do negocjacji

Foto: Adobe Stock

aig

Średnie ceny transakcyjne mieszkań z drugiej ręki analizują sieciowa agencja Metrohouse i firma doradztwa finansowego Credipass. Z najnowszego raportu wynika, że obniżki stóp procentowych (w 2025 r. było ich sześć, w sumie stopy spadły z 5,75 do 4 proc.) wpłynęły na zwiększenie zainteresowania mieszkaniami.

– Popyt nie wzrósł jednak skokowo – zaznacza Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse. – Na rynku wtórnym można wynegocjować więcej niż zwykle. Ceny ofertowe spadają, ale w transakcjach nie widać wyraźnej korekty, która mogłaby zachęcić do wzmożonych zakupów.

Lokalne rynki mieszkań są zróżnicowane

Analizy wskazują, że sytuacja na lokalnych rynkach mieszkaniowych jest zróżnicowana. Autorzy raportu mówią, że analizowane miasta – jest ich pięć – można podzielić na trzy grupy.

– Do pierwszej należy Gdańsk, gdzie średnie ceny transakcyjne są wyższe niż rok temu o ponad 5 proc. – podaje Marcin Jańczuk. – Trójmiejska specyfika sprawia, że mamy tu do czynienia z dużym rynkiem mieszkań nabywanych w celach inwestycyjnych, położonych w atrakcyjnych rejonach, co ma przełożenie na końcową średnią cenę lokalu.

Do drugiej grupy zaliczono Warszawę i Wrocław, gdzie różnica w cenach w ciągu roku nie zmieniła się znacząco (0,6 proc. i 1,4 proc. w górę, odpowiednio).

W trzeciej grupie jest Kraków, gdzie średnia cena transakcyjna mieszkań z drugiej ręki spadła niemal o 4 proc. rocznie, oraz Łódź, gdzie w grudniu 2025 r. za mieszkania płaciliśmy o niemal 8 proc. mniej niż rok wcześniej.

– W tym ostatnim z miast w sprzedaży na rynku deweloperskim jest 7 tys. mieszkań, co powoduje dużą konkurencję także w segmencie mieszkań z rynku wtórnego. Deweloperzy kuszą licznymi promocjami – zwracają uwagę autorzy raportu.

– W większości miast widać zwiększoną skłonność sprzedających do negocjacji – komentuje Marcin Jańczuk.  Jak dodaje, oczekiwania najemców rosną, a duża podaż mieszkań pozwala na wybór bez presji czasu. – Różnica między pierwszą ceną ofertową a ostateczną ceną, po jakiej dokonywana jest transakcja, może wynieść nawet 10 proc. – mówi Marcin Jańczuk.

Foto: mat.prasowe

Rekordy na rynku kredytów hipotecznych

Analitycy wskazują, że IV kwartał 2025 r. przyniósł rekordowe wyniki sprzedaży kredytów mieszkaniowych, czemu sprzyjały kolejne obniżki stóp procentowych. - W każdym miesiącu kwartału Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na cięcie kosztu pieniądza. Efektem jest wyraźna poprawa zdolności kredytowej gospodarstw domowych i spadek kosztu obsługi nowego zadłużenia. Jak wynika z danych BIK, sprzedaż kredytów hipotecznych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a średnia kwota udzielonego kredytu zbliżyła się do 456 tys. zł - podają. 

– Stabilizacja cen transakcyjnych mieszkań przy jednoczesnej poprawie warunków finansowania tworzy środowisko sprzyjające racjonalnym zakupom. Brak gwałtownych zmian cen i stóp procentowych pozwala dziś lepiej planować zakup nieruchomości czy przeanalizować możliwości poprawy warunków już posiadanego kredytu – mówi Andrzej Łukaszewski, ekspert finansowy Credipass.

Źródło: rp.pl

Bankowość Kredyty Nieruchomości Kredyty hipoteczne Mieszkania
