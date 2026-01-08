Aktualizacja: 08.01.2026 15:42 Publikacja: 08.01.2026 12:26
W większości miast widać zwiększoną skłonność sprzedających mieszkania do negocjacji
Średnie ceny transakcyjne mieszkań z drugiej ręki analizują sieciowa agencja Metrohouse i firma doradztwa finansowego Credipass. Z najnowszego raportu wynika, że obniżki stóp procentowych (w 2025 r. było ich sześć, w sumie stopy spadły z 5,75 do 4 proc.) wpłynęły na zwiększenie zainteresowania mieszkaniami.
– Popyt nie wzrósł jednak skokowo – zaznacza Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse. – Na rynku wtórnym można wynegocjować więcej niż zwykle. Ceny ofertowe spadają, ale w transakcjach nie widać wyraźnej korekty, która mogłaby zachęcić do wzmożonych zakupów.
Analizy wskazują, że sytuacja na lokalnych rynkach mieszkaniowych jest zróżnicowana. Autorzy raportu mówią, że analizowane miasta – jest ich pięć – można podzielić na trzy grupy.
– Do pierwszej należy Gdańsk, gdzie średnie ceny transakcyjne są wyższe niż rok temu o ponad 5 proc. – podaje Marcin Jańczuk. – Trójmiejska specyfika sprawia, że mamy tu do czynienia z dużym rynkiem mieszkań nabywanych w celach inwestycyjnych, położonych w atrakcyjnych rejonach, co ma przełożenie na końcową średnią cenę lokalu.
Do drugiej grupy zaliczono Warszawę i Wrocław, gdzie różnica w cenach w ciągu roku nie zmieniła się znacząco (0,6 proc. i 1,4 proc. w górę, odpowiednio).
W trzeciej grupie jest Kraków, gdzie średnia cena transakcyjna mieszkań z drugiej ręki spadła niemal o 4 proc. rocznie, oraz Łódź, gdzie w grudniu 2025 r. za mieszkania płaciliśmy o niemal 8 proc. mniej niż rok wcześniej.
– W tym ostatnim z miast w sprzedaży na rynku deweloperskim jest 7 tys. mieszkań, co powoduje dużą konkurencję także w segmencie mieszkań z rynku wtórnego. Deweloperzy kuszą licznymi promocjami – zwracają uwagę autorzy raportu.
– W większości miast widać zwiększoną skłonność sprzedających do negocjacji – komentuje Marcin Jańczuk. Jak dodaje, oczekiwania najemców rosną, a duża podaż mieszkań pozwala na wybór bez presji czasu. – Różnica między pierwszą ceną ofertową a ostateczną ceną, po jakiej dokonywana jest transakcja, może wynieść nawet 10 proc. – mówi Marcin Jańczuk.
Analitycy wskazują, że IV kwartał 2025 r. przyniósł rekordowe wyniki sprzedaży kredytów mieszkaniowych, czemu sprzyjały kolejne obniżki stóp procentowych. - W każdym miesiącu kwartału Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na cięcie kosztu pieniądza. Efektem jest wyraźna poprawa zdolności kredytowej gospodarstw domowych i spadek kosztu obsługi nowego zadłużenia. Jak wynika z danych BIK, sprzedaż kredytów hipotecznych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a średnia kwota udzielonego kredytu zbliżyła się do 456 tys. zł - podają.
– Stabilizacja cen transakcyjnych mieszkań przy jednoczesnej poprawie warunków finansowania tworzy środowisko sprzyjające racjonalnym zakupom. Brak gwałtownych zmian cen i stóp procentowych pozwala dziś lepiej planować zakup nieruchomości czy przeanalizować możliwości poprawy warunków już posiadanego kredytu – mówi Andrzej Łukaszewski, ekspert finansowy Credipass.
