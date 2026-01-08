Średnie ceny transakcyjne mieszkań z drugiej ręki analizują sieciowa agencja Metrohouse i firma doradztwa finansowego Credipass. Z najnowszego raportu wynika, że obniżki stóp procentowych (w 2025 r. było ich sześć, w sumie stopy spadły z 5,75 do 4 proc.) wpłynęły na zwiększenie zainteresowania mieszkaniami.

– Popyt nie wzrósł jednak skokowo – zaznacza Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse. – Na rynku wtórnym można wynegocjować więcej niż zwykle. Ceny ofertowe spadają, ale w transakcjach nie widać wyraźnej korekty, która mogłaby zachęcić do wzmożonych zakupów.

Lokalne rynki mieszkań są zróżnicowane

Analizy wskazują, że sytuacja na lokalnych rynkach mieszkaniowych jest zróżnicowana. Autorzy raportu mówią, że analizowane miasta – jest ich pięć – można podzielić na trzy grupy.

– Do pierwszej należy Gdańsk, gdzie średnie ceny transakcyjne są wyższe niż rok temu o ponad 5 proc. – podaje Marcin Jańczuk. – Trójmiejska specyfika sprawia, że mamy tu do czynienia z dużym rynkiem mieszkań nabywanych w celach inwestycyjnych, położonych w atrakcyjnych rejonach, co ma przełożenie na końcową średnią cenę lokalu.