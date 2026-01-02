Rzeczpospolita

Nieruchomości
Deweloperzy dosypują do oferty. Gdańsk depcze po piętach stolicy

W grudniu deweloperzy wprowadzali do sprzedaży bardzo drogie mieszkania. Jak nowa oferta wpłynęła na średnie ceny?

Publikacja: 02.01.2026 17:17

Gdy na rynku pojawia się duża pula mieszkań znacznie droższych od rynkowej średniej, na ogół podwyższa to wskaźnik

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Sytuację na rynku pierwotnym w grudniu 2025 roku analizuje portal RynekPierwotny.pl. Serwis podaje, że w grudniu deweloperzy wprowadzali do sprzedaży bardzo drogie mieszkania.

Foto: mat.prasowe

Tak zmieniały się ceny nowych mieszkań w grudniu

- W efekcie – jak wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl – średnia cena metra kwadratowego wszystkich oferowanych mieszkań wzrosła w Warszawie, Trójmieście, Łodzi i Poznaniu – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu. – Z kolei w Krakowie, Wrocławiu oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii praktycznie się nie zmieniła.

Ekspert serwisu zwraca uwagę, że zmiany średniej ceny metra kwadratowego zależą w głównej mierze od przesunięć w strukturze cenowej oferty. – Gdy na rynku pojawia się duża pula mieszkań znacznie droższych od rynkowej średniej, na ogół podwyższa to wskaźnik. I na odwrót – jego spadek lub stabilizacja jest najczęściej efektem pojawienia się na rynku tańszych lokali – przypomina Marek Wielgo.

Jak dodaje, z takim właśnie zjawiskiem mieliśmy do czynienia także w grudniu 2025 r. Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Trójmieście wzrosła od listopada aż o 3 proc., do niemal 17,5 tys. zł. – Tak silny wzrost – nie pierwszy w minionym roku – był efektem wprowadzenia przez deweloperów do sprzedaży bardzo drogich lokali: średnio po 23,9 tys. zł za metr – mówi Marek Wielgo.

Z tego samego powodu, jak dodaje analityk, średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań wzrosła o 2 proc. w Poznaniu (do ponad 13,9 tys. zł/mkw.) i o 1 proc. w Warszawie (do niemal 18,4 tys. zł/mkw.) i w Łodzi (do niemal 11,5 tys. zł/mkw.).

– Warto zaznaczyć, że w Poznaniu była to już trzecia z rzędu podwyżka. W całym czwartym kwartale średnia cena metra kwadratowego zwiększyła się tam o 4 proc., podczas gdy w trzech poprzednich kwartałach łącznie tylko o 1 proc. – podaje Wielgo. – Także w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a ściślej w Katowicach, na rynku pojawiły się stosunkowo drogie – jak na lokalne warunki – mieszkania. Było ich jednak niewiele, dlatego nie przełożyło się to na wzrost średniej ceny metra kwadratowego wszystkich lokali pozostających w ofercie (ok. 11,2 tys. zł/mkw.).

W Krakowie i we Wrocławiu w tzw. wprowadzeniach dominował popularny segment rynku. W efekcie średnia cena metra kwadratowego mieszkań utrzymała tam poziom z listopada: w Krakowie to ok. 16,7 tys. zł, a we Wrocławiu – ok. 15,3 tys. zł.

– W statystykach nie zobaczyliśmy spadków cen ofertowych, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji – przypomina Marek Wielgo.

Nad morzem luksusowo

Ciekawie wyglądają też dane w ujęciu rocznym. Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że najbardziej stabilnymi cenowo metropoliami w 2025 r. były Łódź i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, gdzie średnia cena metra kwadratowego w grudniu była niemal taka sama jak rok wcześniej.

Foto: mat.prasowe

– Na drugim stopniu podium uplasował się Kraków (wzrost o 1 proc.), a na trzecim – ex aequo – Warszawa i Wrocław (4 proc.). – Dodajmy, że w Poznaniu zmiana średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w ujęciu rocznym wynosiła w grudniu 5 proc., a w zamykającym stawkę Trójmieście – aż 10 proc. – podaje ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – O tej metropolii od dawna piszemy, że jest specyficzna ze względu na bliskość morza. Powstaje tam dużo bardzo drogich mieszkań przy Zatoce Gdańskiej i w Śródmieściu, co sprawiło, że wieloletni wicelider rankingu najdroższych metropolii w Polsce – Kraków – został w 2025 r. zepchnięty przez Trójmiasto na trzecie miejsce. Ba, Gdańsk zaczął deptać po piętach stolicy – podkreśla.

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Budowa Domu Deweloperzy Mieszkania ceny domów
