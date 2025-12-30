Aktualizacja: 30.12.2025 12:55 Publikacja: 30.12.2025 11:31
Nowe mieszkania w górskich miejscowościach bierze pod lupę RynekPierwotny.pl. Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu, ceny mieszkań w Zakopanem dosłownie zwalają z nóg. W innych kurortach też nie jest tanio.
– W porównaniu z cenami nowych mieszkań w popularnych górskich miejscowościach lokale w drogim Krakowie wydają się być okazją – mówi Marek Wielgo. – Zakopane nie ma sobie równych. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w listopadzie tego roku średnia cena metra kwadratowego 100 dostępnych w tej najpopularniejszej miejscowości górskiej mieszkań deweloperskich przekroczyła 34,5 tys. zł. Jest wyższa aż o 36 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Pamiętajmy jednak o tym, że na tak małych rynkach wrażenie gwałtownego wzrostu cen może wywołać jedna bardzo droga inwestycja lub wyprzedanie najtańszych lokali w już realizowanych – zaznacza.
Jak dodaje, bardzo drogo jest też w Kościelisku. Średnia cena mieszkania w ofercie lokalnych firm deweloperskich w przeliczeniu na metr kwadratowy sięga tam 23,7 tys. zł. – W ciągu ostatnich 12 miesięcy średnia skurczyła się o 20 proc. dzięki pojawieniu się w ofercie stosunkowo tanich – jak na ten rynek – lokali – wyjaśnia Marek Wielgo.
Trzecie miejsce na podium drożyzny zajmuje Szczyrk – metr mieszkania jest wyceniony średnio na ponad 22 tys. zł, to aż o 45 proc. więcej niż rok temu. – Odrobinę taniej jest w Szklarskiej Porębie. Także i tam na rynek trafiła spora pula stosunkowo tanich – jak na ten kurort – mieszkań. Ich średnia cena skurczyła się o 3 proc., choć wciąż jest bardzo wysoka – ok. 20,2 tys. zł za metr kwadratowy – podaje ekspert serwisu RynekPierwotny.pl.
Drogo jest też w Białce Tatrzańskiej. – Lokalni deweloperzy oferują tu tylko 20 lokali, a ich średnia cena za metr kwadratowy wynosi ponad 19,4 tys. zł – wskazuje Marek Wielgo.
Na szóstym miejscu znalazła się Szczawnica (18,9 tys. zł/mkw.). Do pierwszej dziesiątki najdroższych lokalizacji trafił też Karpacz (18,3 tys. zł/mkw.), Świeradów-Zdrój (18,1 tys. zł/mkw.) i Wisła (17,3 tys. zł/mkw.).
– Nawet Kraków ze średnią ceną metra kwadratowego na poziomie 16,7 tys. zł nie wydaje się taki drogi – komentuje Marek Wielgo.
Zestawienie dziesięciu najdroższych miejscowości wypoczynkowych zamyka Krynica-Zdrój (14,9 tys. zł/mkw.).
Odrobinę taniej jest w pozostałych popularnych górskich kurortach. W Polanicy-Zdroju za mkw. nowego M zapłacimy średnio 13,9 tys. zł, a w Dusznikach-Zdroju – 13,1 tys. zł. Na mieszkanie w Kudowie-Zdroju trzeba wyłożyć średnio niespełna 10 tys. zł za metr kwadratowy.
– Mieszkania i domy w znanych kurortach stały się luksusem, na który mogą sobie pozwolić nieliczni. Wysokie ceny wynikają w dużej mierze z ograniczeń podażowych na tych rynkach, a także z faktu, że nabywcy są skłonni zapłacić bajońskie sumy, jeśli mają bajeczny widok z okna – wyjaśnia Marek Wielgo.
I dodaje, że mimo zapierających dech w piersiach cen w miejscowościach i wsiach położonych w powiecie tatrzańskim (m.in. Zakopane, Kościelisko, Białka Tatrzańska), wciąż nie brakuje chętnych na mieszkania budowane tam przez deweloperów. – Może o tym świadczyć olbrzymi wzrost ich aktywności inwestycyjnej. Z danych GUS wynika, że w ciągu dziesięciu miesięcy tego roku tamtejsi deweloperzy rozpoczęli budowę 327 mieszkań, czyli aż o 82 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – mówi ekspert.
W tym roku wzrosła też aktywność budowlana deweloperów w powiatach cieszyńskim (m.in. Wisła) i kłodzkim (m.in. Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Kudowa-Zdrój). – Spadek inwestycji mieszkaniowych GUS odnotował w powiatach: karkonoskim (m.in. Karpacz, Szklarska Poręba), lubańskim (m.in. Świeradów-Zdrój), bielskim (m.in. Szczyrk), nowosądeckim (m.in. Krynica-Zdrój) i nowotarskim (m.in. Szczawnica) – podaje serwis.
