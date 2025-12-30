Jak dodaje, bardzo drogo jest też w Kościelisku. Średnia cena mieszkania w ofercie lokalnych firm deweloperskich w przeliczeniu na metr kwadratowy sięga tam 23,7 tys. zł. – W ciągu ostatnich 12 miesięcy średnia skurczyła się o 20 proc. dzięki pojawieniu się w ofercie stosunkowo tanich – jak na ten rynek – lokali – wyjaśnia Marek Wielgo.

Trzecie miejsce na podium drożyzny zajmuje Szczyrk – metr mieszkania jest wyceniony średnio na ponad 22 tys. zł, to aż o 45 proc. więcej niż rok temu. – Odrobinę taniej jest w Szklarskiej Porębie. Także i tam na rynek trafiła spora pula stosunkowo tanich – jak na ten kurort – mieszkań. Ich średnia cena skurczyła się o 3 proc., choć wciąż jest bardzo wysoka – ok. 20,2 tys. zł za metr kwadratowy – podaje ekspert serwisu RynekPierwotny.pl.

Drogo jest też w Białce Tatrzańskiej. – Lokalni deweloperzy oferują tu tylko 20 lokali, a ich średnia cena za metr kwadratowy wynosi ponad 19,4 tys. zł – wskazuje Marek Wielgo.

Na szóstym miejscu znalazła się Szczawnica (18,9 tys. zł/mkw.). Do pierwszej dziesiątki najdroższych lokalizacji trafił też Karpacz (18,3 tys. zł/mkw.), Świeradów-Zdrój (18,1 tys. zł/mkw.) i Wisła (17,3 tys. zł/mkw.).

– Nawet Kraków ze średnią ceną metra kwadratowego na poziomie 16,7 tys. zł nie wydaje się taki drogi – komentuje Marek Wielgo.

Zestawienie dziesięciu najdroższych miejscowości wypoczynkowych zamyka Krynica-Zdrój (14,9 tys. zł/mkw.).