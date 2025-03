Na inwestycyjnej mapie, jak mówi szef White Wood, szczególnie atrakcyjny jest Sopot. – Jego ograniczone możliwości terytorialne sprawiają, że perełki inwestycyjne bardzo szybko znajdują nowych właścicieli – zauważa.

Za pośrednictwem White Wood sprzedano ostatnio kamienicę w centrum Gdańska (ok. 40 mln zł). Agencja sprzedała też kilka apartamentów w Gdyni -Orłowie, na gdyńskiej Kamiennej Górze i w Dolnym Sopocie. Ceny transakcyjne lokali: ok. 3,5–4 mln.

Łukasz Wydrowski, prezes Estatic Nieruchomości, ocenia, że Pomorze to dla jednych kierunek wakacyjny, dla innych – cel inwestycyjny. – Rynek nieruchomości w tym regionie jest dziś znacznie bardziej złożony niż jeszcze pięć lat temu – uważa. – Przeciętne mieszkanie na południu Gdańska czeka na kupca dwa–trzy miesiące. My zaś w niespełna dwa tygodnie sprzedaliśmy apartament premium na Przymorzu za ponad 2 mln zł.

Inna spektakularna transakcja to sprzedaż mieszkania za ponad 2,5 mln zł przy Haffnera w Sopocie. Lokal zmienił właściciela w zaledwie miesiąc. – To nie wyjątki, to rzeczywistość luksusowego rynku na Pomorzu, wąskiego, ale bardzo dynamicznego segmentu, gdzie liczy się lokalizacja, jakość i czas – podkreśla prezes Wydrowski. – Na tym rynku działa podobna zasada jak na rynku innych dóbr luksusowych – zegarków, złota, dzieł sztuki. Są dobrą lokatą kapitału na czas bessy. A ta, jak pokazują wskaźniki, nieuchronnie zmierza na nasz rynek nieruchomości.

O rozwijającej się ofercie mieszkań na Pomorzu mówi Leszek Michniak, prezes WGN. – Jednak to nie luksusowe nieruchomości cieszą się dziś największym zainteresowaniem – ocenia. – Inwestorów w większym stopniu przyciągają standardowe mieszkania do ok. 50 mkw.