Czy Polska 2050 podzieli los np. Nowoczesnej i rozmyje się w Koalicji Obywatelskiej, czy też zachowa samodzielność i zwiększy dystans do KO? W sondażu, przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej” przez agencję SW Research, respondenci mieli do wyboru cztery scenariusze przyszłości ugrupowania Szymona Hołowni.

Sondaż: Czy Polska 2050 zostanie w koalicji? Cztery możliwe drogi

Na pytanie „jakie są Pani/Pana przewidywania dotyczące przyszłości Polski 2050 Szymona Hołowni w tej kadencji Sejmu?” największa grupa ankietowanych (29,4 proc.) odpowiedziała, że formacja ta zostanie wchłonięta przez inne ugrupowania koalicji rządowej. Kolejnych 16,8 proc. pytanych oceniło, że Polska 2050 jako samodzielne ugrupowanie pozostanie w koalicji.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Scenariusz, w którym Polska 2050 przechodzi do opozycji wobec mniejszościowego wówczas rządu Donalda Tuska lub wchodzi w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie dla 15,4 proc. respondentów. Z kolei wyjście formacji Hołowni z rządu, ale wspieranie go w kluczowych głosowaniach, wskazało 13,8 proc. badanych. Wyrobionego zdania co do przyszłości Polski 2050 nie ma co czwarty odpowiadający (24,5 proc.).

– Mężczyźni częściej niż kobiety (35 proc. vs 25 proc.) uważają, że Polska 2050 zostanie wchłonięta przez inne ugrupowania koalicyjne. Takie zdanie najczęściej wyrażają także badani w wieku do 24 lat (34 proc.) i osoby z dochodem powyżej 7000 zł netto (34 proc.). Ponad jedna trzecia respondentów posiadających wykształcenie podstawowe (35 proc.) ocenia, że ugrupowanie Szymona Hołowni zostanie wchłonięte przez inne ugrupowania koalicji. Tak samo uważa po 37 proc. mieszkańców miast od 100 do 199 tys. oraz powyżej 500 tys. mieszkańców – zwraca uwagę Dorota Cywińska, Senior Project Manager w SW Research.

Polska 2050 poparła poprawki z opozycją. W koalicji zawrzało

W środę podczas głosowania nad ustawą o budownictwie społecznym posłowie Polski 2050 poparli poprawki wspólnie z PiS i Konfederacją, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony pozostałych koalicjantów. Politycy Lewicy zarzucali partii Hołowni rozmontowywanie wspólnego projektu, podczas gdy przedstawiciele Polski 2050 odpowiadali, że to Lewica „poszła ramię w ramię z deweloperami” i nie wsparła rozwiązań korzystnych dla mieszkalnictwa.