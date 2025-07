W swoim najnowszym wystąpieniu rzecznik praw obywatelskich poruszył problem likwidacji znacznej liczby parkomatów przystosowanych do wnoszenia opłat za pomocą bilonu i zastąpieniem ich urządzeniami, które nie przyjmują płatności gotówkowych. Jako przykłady wskazuje warszawską i poznańską strefie płatnego parkowania.

Jak pisze, powoduje to, iż kierowcy, którzy nie mają karty płatniczej lub dostępu do systemu płatności mobilnych, nie są w stanie wnieść opłaty za parkowanie niezwłocznie, ponieważ w wielu miejscach strefy nie można płacić gotówką. Naraża to ich na tzw. opłatę dodatkową.

RPO podnosi, iż prowadzi to do nierównego traktowania części kierowców, którzy nie dysponują tzw. nowoczesnymi środkami płatniczymi. „Skoro zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 13 ust. 1 pkt 1) użytkownik dróg publicznych jest obowiązany do opłaty za postój auta w strefie, to należy stworzyć taki system ich wnoszenia, aby każdy miał faktyczną możliwość jej uiszczenia” - podkreśla rzecznik.

To pułapka dla użytkowników strefy płatnego parkowania

Co więcej, zdaniem RPO taka praktyka może prowadzić do naruszenia konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Jak bowiem wskazuje stanowi to „swoistą pułapkę dla użytkowników strefy, którzy mają gotówkę a nie dysponują nowoczesnymi środkami płatniczymi. Są oni przekonani, że mogą zapłacić monetami. W rzeczywistości część parkomatów nie przyjmuje gotówki, co uniemożliwia im opłatę i naraża na opłatę dodatkową”.