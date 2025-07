Foto: Paweł Krupecki

Powiedzmy sobie też jasno. Nawet jeśli Niemcy zrealizują swoje plany, to potencjał ich sił lądowych co najwyżej zrówna się z „planowanym" potencjałem Wojska Polskiego. Obydwa państwa mogłyby się bowiem wówczas pochwalić posiadaniem sześciu dywizji. Polska w ramach jednego, a Niemcy w ramach dwóch korpusów.

Polska armia w ofensywie modernizacyjnej

Polska miałaby jednak nadal więcej czołgów w jednostkach niż Niemcy, które zapowiadają co prawda zakup 1 tys. czołgów, ale równocześnie posiadanie tylko około 15 batalionów pancernych. To oznacza, że do jednostek trafiłoby około 700 wozów. Pozostałe przekazano by do rezerwy sprzętowej (trafią do magazynów wojennych), która ma wynosić nawet 40 proc. wyposażenia jednostek liniowych. Tymczasem Polska będzie miała wkrótce w służbie (o rezerwie sprzętowej nikt póki co w Polsce jakoś nie myśli) blisko 1 tys. wozów. A plany są przecież większe.

Więcej będziemy mieli także artylerii. I tej lufowej, i rakietowej. Mniej za to będziemy mieli BWP (bojowych wozów piechoty) i KTO. Chyba że coś się w tej mierze zmieni. Jeśli bowiem chodzi o BWP, to Niemcy już dziś dysponują większą liczbą nowoczesnych pojazdów niż Wojsko Polskie. Jeśli jednak uda się zrealizować całą umowę ramową na BWP Borsuk i zamówić planowane „ciężkie borsuki" w liczbie 700 sztuk, to i pod tym względem niczym Niemcom nie będziemy ustępowali.