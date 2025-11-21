W książce „Herbatka z Hitlerem. Jak brytyjskie elity chciały zjednać Trzecią Rzeszę” historyk Tim Bouverie przypomina, że w drugiej połowie września 1939 r. premier Neville Chamberlain „miał nadzieję, że te same trudności spotęgowane przez blokadę niemieckich portów, spowodują kryzys na niemieckim froncie wewnętrznym”, bo „tak jak wcześniej wierzył, że trudności ekonomiczne Niemiec zniechęcą Hitlera do wojny”.

Od dnia, w którym Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę z Ukrainą, bierze się pod uwagę rozmaite scenariusze – w tym problemy gospodarcze, które miałyby ją zatrzymać. Poza jednym: że Rosja musi przegrać.

Serwis Axios opublikował tzw. plan pokojowy, który mieli przygotować sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Ukraina, która jest ofiarą, ma ustąpić. Bo w 28 punktach ogranicza się jej suwerenność. Ma m.in. zmniejszyć liczbę żołnierzy do 600 tys. i zapisać w konstytucji, że rezygnuje ze starań o dołączenie do NATO. Miałaby również wycofać się z zachodniej części obwodu donieckiego, którą wciąż kontroluje, a także uznać rosyjską okupację obwodów zaporoskiego i chersońskiego oraz Krymu. Ponadto zakłada się znoszenie etapami wcześniej nałożonych na Rosję sankcji.

Zgwałcona kobieta ma wycofać zarzuty, oprawca wychodzi na wolność. Albo inaczej: złodziej może zachować skradzione przedmioty, zaś właściciel domu jest zobowiązany wyłączyć alarm. Właśnie to zakłada tzw. plan pokojowy.

Tzw. plan pokojowy Witkoffa i Rubio jest naiwny. Rosja to państwo totalitarne

Szczególnie – na swój sposób – interesujący jest punkt 20: „Oba kraje zobowiązują się do wdrażania programów edukacyjnych w szkołach i w społeczeństwie, których celem jest promowanie zrozumienia i tolerancji wobec różnych kultur oraz eliminowanie rasizmu i uprzedzeń (...) Oba kraje zgodzą się na zniesienie wszelkich środków dyskryminacyjnych i zagwarantowanie praw ukraińskich i rosyjskich mediów i edukacji. Wszelka ideologia i działalność nazistowska muszą zostać odrzucone i zakazane.".