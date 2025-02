Powstaje pytanie, czy porozumienie pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi jest zdeterminowane historycznie, czy historia posłuży do tego, by je uzasadnić.

Pana zdaniem?

Nazwałbym to „imperialną empatią” – duzi lepiej się rozumieją, a my jesteśmy średnim krajem. To, co mogę sobie wyobrazić, to że 9 maja Biały Dom zwróci się do Rosjan z życzeniami lub gratulacjami. I w tym sensie Stany Zjednoczone będą legitymizować narrację Władimira Putina, że pominą przy tym udział Białorusinów i Ukraińców, którzy walczyli w szeregach Armii Czerwonej. Rosja zawłaszczyła opowieść o II wojnie światowej. Nie wspomną także o tym, że połowa Europy znalazła się w rezultacie wojny w orbicie sowieckiej. Nie należy tego lekceważyć, a poważnie się zastanowić, co można z tym zrobić.

Wyobrażałam sobie Władimira Putina jako pijanego wuja na weselu, który lubi mówić o historii, ale nikt nie bierze tego na poważnie...

Wręcz przeciwnie. Ale nie twórzmy tylko katalogu błędów historycznych zawartych w tekstach i przemówieniach Władimira Putina. Namawiałbym do tego, by zobaczyć, że w ten sposób zdradza swoje intencje. A inaczej: mówiąc o historii zdradza, co chciałby zrobić.