Czytaj więcej Plus Minus Polityka historyczna. Bolesna lekcja od Niemiec Konsekwentna i wieloletnia praca w ciszy i spokoju. Rasowa dyplomacja. Mocne instytucje. Jasny cel. Ponadpartyjne porozumienie. Oto sekret zgubnego dla nas sukcesu niemieckiej polityki historycznej. A teraz porównajmy, jak prowadzi się ją w Polsce.

Minęło sześć lat, a po setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pozostaje niedosyt. Zazdrość (choć zdrową) wzbudziły u mnie w tym roku obchody 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii (zwłaszcza znakomity klip z udziałem pierwszej damy – Brigitte Macron). Francję z tej okazji odwiedził m.in. prezydent USA Joe Biden. D-Day łącznie upamiętniło około 20 przywódców. Kto przyjeżdża do Polski z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej? Ktoś w ogóle to wie? Ktoś to w ogóle zaplanował?

Obawiam się, że na poziomie międzynarodowym zmarnujemy kolejne szanse

O ile poszczególne instytucje i muzea otoczą opieką ważne rocznice, o tyle obawiam się, że na poziomie międzynarodowym zmarnujemy kolejne szanse. Szczególnie że to rok wyborczy. Po pierwsze, nie będzie więc na to wszystko czasu (zwłaszcza jeśli nie zaplanowano tego wcześniej). Po drugie, to, co powinno być przedmiotem politycznego konsensusu, stanie się elementem rywalizacji.

Kto będzie koordynował – trzymajmy się już tego przykładu – obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, jeśli IPN został wciągnięty do kampanii? Jak będzie wyglądać współpraca poszczególnych instytucji w obliczu wojny polsko-polskiej? Bo tu obok siebie działać muszą przecież prezydent, premier, resort kultury i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie wspominając już nawet o tym, że źródłem ostrego konfliktu pozostaje nawet to, co Polska miałaby powiedzieć innym o II wojnie światowej.