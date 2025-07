Donald Tusk się pogubił, a następnie poddał

Zarówno w przypadku zachodniej granicy, jak i wyniku wyborów prezydenckich politycy zatańczyli do melodii wygrywanych przez tych skrajnych. W tym pierwszym wszystko nagle zaczęło się kręcić wokół Roberta Bąkiewicza. W drugim zaś wokół Romana Giertycha.

Zarówno w przypadku zachodniej granicy, jak i wyniku wyborów prezydenckich cieplarniane warunki teoriom spiskowym zapewniają platformy społecznościowe.

Zarówno w przypadku zachodniej granicy, jak i wyniku wyborów prezydenckich okazało się, jak łatwo i szybko na potrzeby polityczne kreowane są nieistniejące problemy, podczas gdy realne pozostają bez rozwiązań.

Wreszcie zarówno w przypadku zachodniej granicy, jak i wyniku wyborów prezydenckich – schodząc na poziom polityczny – dostrzec można bezradność premiera Donalda Tuska, który wpierw wyraźnie się pogubił, a następnie zupełnie poddał.

Karol Nawrocki, Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda prezentują antypaństwową postawę

W przypadku wyniku wyborów premier zmieniał zdanie, tracąc czas. W przypadku zachodniej granicy Donald Tusk powinien uprzedzić ruch Bąkiewicza i PiS. Tymczasem spóźnił się i zadziałał pod ich presją. Podczas gdy problem nie jest nowy. Ba, w tej chwili to nie tyle problem samej migracji, co relacji polsko-niemieckich. A to inna rozmowa. I inne rozwiązania.