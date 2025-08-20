Sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu wobec myśliwego, podejrzanego o zabicie człowieka podczas polowania. Według ustaleń, poczynionych przez śledczych, 40-letni myśliwy miał pomylić mężczyznę z dzikiem.

Areszt dla myśliwego, który miał pomylić człowieka z dzikiem

Sąd Rejonowy w Lubartowie (woj. lubelskie) zastosował wobec myśliwego Sławomira A. trzymiesięczny areszt. Podczas polowania w Młyniskach (woj. lubelskie) myśliwy miał śmiertelnie postrzelić mężczyznę. Prokuratura Rejonowa w Lublinie przedstawiła myśliwemu zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym.

Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie Marta Śmiech, sąd wskazał dwie przesłanki aresztowania: zagrożenie surową karą oraz obawę matactwa ze strony podejrzanego.

– Sprawa jest na bardzo wczesnym etapie i materiał będzie wymagał uzupełnienia w celu pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Do stosowania tymczasowego aresztowania wystarczające jest wysokie prawdopodobieństwo, że ktoś popełnił zarzucane przestępstwo – przekazała PAP rzeczniczka lublińskiego SO.