Aktualizacja: 20.08.2025 22:03 Publikacja: 20.08.2025 12:15
Foto: Adobe Stock
Sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu wobec myśliwego, podejrzanego o zabicie człowieka podczas polowania. Według ustaleń, poczynionych przez śledczych, 40-letni myśliwy miał pomylić mężczyznę z dzikiem.
Czytaj więcej
Obecnie, spośród grup posiadających pozwolenie na broń, tylko myśliwi nie mają obowiązku cykliczn...
Sąd Rejonowy w Lubartowie (woj. lubelskie) zastosował wobec myśliwego Sławomira A. trzymiesięczny areszt. Podczas polowania w Młyniskach (woj. lubelskie) myśliwy miał śmiertelnie postrzelić mężczyznę. Prokuratura Rejonowa w Lublinie przedstawiła myśliwemu zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym.
Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie Marta Śmiech, sąd wskazał dwie przesłanki aresztowania: zagrożenie surową karą oraz obawę matactwa ze strony podejrzanego.
– Sprawa jest na bardzo wczesnym etapie i materiał będzie wymagał uzupełnienia w celu pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Do stosowania tymczasowego aresztowania wystarczające jest wysokie prawdopodobieństwo, że ktoś popełnił zarzucane przestępstwo – przekazała PAP rzeczniczka lublińskiego SO.
Decyzja lubartowskiego sądu jest nieprawomocna, a strony mogą odwołać się od niej do Sądu Okręgowego w Lublinie.
Czytaj więcej
Wdrożyliśmy moratorium na wycinkę najcenniejszych lasów, dotyczące prawie 100 tys. hektarów. To n...
Zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym śledczy oparli na ustaleniach śledztwa: wynika z nich, że 40-letni mężczyzna miał oddać strzał z broni długiej myśliwskiej w kierunku pokrzywdzonego, nie dokonawszy dokładnego osobistego rozpoznania zwierzyny.
– W związku z tym, że nie upewnił się, czy jest to zwierzę, czy człowiek, musiał liczyć się z tym – tzn. przewidywał i godził się – że może strzelić do człowieka – stwierdziła cytowana przez PAP prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
Postrzelony w klatkę piersiową i prawe przedramię, 60-letni mężczyzna stał wówczas przed bramą swojej posesji, oświetlonej szpalerem lamp solarnych. Zmarł na miejscu.
– Tymczasem sprawca wiedział, że strzela wzdłuż drogi w kierunku zabudowań mieszkalnych oraz do niezidentyfikowanego należycie przez siebie obiektu, którym okazał się być człowiek. Można powiedzieć, że oddał strzał z pogwałceniem wszelkich zasad obowiązujących myśliwego w takiej sytuacji – stwierdziła cytowana przez PAP prok. Dębiec.
Czytaj więcej
Współcześni myśliwi nie mają szans w starciu z nową etyką. Prędzej czy później zostaną rozjechani...
Jak ustalili śledczy, podejrzany znał okolicę, przed polowaniem przeprowadził rekonesans terenu, a na obszar polowania wjechał od strony zabudowań. Wraz z nim na polowaniu, odbywającym się w godzinach 22:00-23:00, obecny był jego małoletni syn. Pole, na którym się rozstawili, znajdowało się niedaleko posesji zamieszkanej przez pokrzywdzonego z rodziną. Usłyszawszy przejeżdżający samochód, 60-latek wyszedł na zewnątrz i stanął przed furtką.
Strzały myśliwy oddawać miał z ambony zwróconej w kierunku przeciwnym od budynków. Oddał on strzał w kierunku 60-latka, trafiając go w klatkę piersiową. Zorientowawszy się w swojej pomyłce, myśliwy zadzwonił po służby ratunkowe.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu wobec myśliwego, podejrzanego o zabicie człowieka podczas polowania. Według ustaleń, poczynionych przez śledczych, 40-letni myśliwy miał pomylić mężczyznę z dzikiem.
Nie tylko sędziowie, byli członkowie KRS, są sondowani w sprawie reaktywacji Krajowej Rady Sądownictwa w składzi...
Spółka żądająca zasiedzenia służebności zakopanej instalacji musi wykazać, że właściciel działki mógł zaobserwow...
Pozwy o ochronę dóbr osobistych i o przeprosiny ze strony Onetu zostały złożone przez prawników Karola Nawrockie...
Na przełomie września i października prezydent Karol Nawrocki powoła radę, która będzie pracowała nad projektem...
Fiskus upiera się, że anonimowe wpłaty dla internetowych twórców to nie darowizny. Nie korzystają więc ze zwolni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas