Aktualizacja: 27.11.2025 13:11 Publikacja: 27.11.2025 12:57
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Trybunał Sprawiedliwości orzekł we wtorek, że państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek uznawać małżeństwo jednopłciowe za legalne ta samo, jak małżeństwo kobiety i mężczyzny, jeśli zostało ono legalnie zawarte w innym unijnym kraju (C-713/23). Wyrok zapadł w sprawie dwóch obywateli polskich, którzy wstąpili w związek małżeński w Berlinie, a następnie bezskutecznie starali się w Polsce o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa.
Czytaj więcej
Państwo członkowskie, w tym Polska, nie musi umożliwiać zawierania małżeństw osób tej samej płci,...
- Jeżeli mnie ktoś pyta, co zrobić z wyrokami TSUE, to odpowiedź jest jedna: Trzeba wykonać - powiedział prof. Marcin Wiącek w Polsat News. - Polska jest członkiem Unii Europejskiej i Rady Europy. Polska związała się jurysdykcją ich trybunałów. Jeżeli od nich płyną sygnały, że jest problem z prawami człowieka, to należy taki wyrok wykonać - wyjaśnił.
Dodał, że takiego wyroku można było się spodziewać. - Jeżeli jest para, która w jakimś kraju członkowskim tworzy rodzinę, to powinna ona być uznana i w innym kraju UE – wskazał RPO.
Czytaj więcej
W Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA) trwa kolejny spór o uznanie rodziców tej samej płci.
Marcin Wiącek zauważył, że TSUE ani w wyroku, ani w uzasadnieniu nie stwierdził, że należy wprowadzić małżeństwa jednopłciowe. Na pytanie, co zatem musiałby zrobić rząd, aby to orzeczenie wdrożyć, prof. Wiącek odpowiedział:
- Powinno dojść do zmiany rozporządzenia określającego wzory aktów stanu cywilnego i aktu małżeństwa. Wynika jednoznacznie, że w Polsce powinno sporządzić się transkrypcję aktu małżeństwa zawartego w innym kraju UE. Polega to na stworzeniu aktu polskiego na podstawie aktu z obcego kraju.
RPO zaznaczył, że ten problem dotyczy też dzieci, które pochodzą z rodzin jednopłciowych. - Spotykamy przypadki, że takim dzieciom odmawia się transkrypcji aktu urodzenia, gdyż wedle obowiązującego w Polsce prawa nie można wpisać w takim dokumencie rodziców tej samej płci – mówił prof. Wiącek wskazując na potrzebę „pewnej modyfikacji” w zakresie transkrypcji aktów stanu cywilnego.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trybunał Sprawiedliwości orzekł we wtorek, że państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek uznawać małżeństwo jednopłciowe za legalne ta samo, jak małżeństwo kobiety i mężczyzny, jeśli zostało ono legalnie zawarte w innym unijnym kraju (C-713/23). Wyrok zapadł w sprawie dwóch obywateli polskich, którzy wstąpili w związek małżeński w Berlinie, a następnie bezskutecznie starali się w Polsce o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowelizację Prawa łowieckiego rozwiązań, która zmieni procedurę t...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Polskie urzędy stanu cywilnego nie powinny dłużej odmawiać parom jednopłciowym transkrypcji aktu małżeńskiego, j...
Osoby w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym przebywały w pierwszej połowie roku na zwolnieniach lekarskich króc...
Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem jest sporządze...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Samo przywiezienie podrobionych towarów do Polski, bez oferowania ich do sprzedaży, nie można uznać za obrót pod...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas