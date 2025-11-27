Trybunał Sprawiedliwości orzekł we wtorek, że państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek uznawać małżeństwo jednopłciowe za legalne ta samo, jak małżeństwo kobiety i mężczyzny, jeśli zostało ono legalnie zawarte w innym unijnym kraju (C-713/23). Wyrok zapadł w sprawie dwóch obywateli polskich, którzy wstąpili w związek małżeński w Berlinie, a następnie bezskutecznie starali się w Polsce o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa.

Reklama Reklama

RPO o wykonywaniu orzeczeń europejskich trybunałów

- Jeżeli mnie ktoś pyta, co zrobić z wyrokami TSUE, to odpowiedź jest jedna: Trzeba wykonać - powiedział prof. Marcin Wiącek w Polsat News. - Polska jest członkiem Unii Europejskiej i Rady Europy. Polska związała się jurysdykcją ich trybunałów. Jeżeli od nich płyną sygnały, że jest problem z prawami człowieka, to należy taki wyrok wykonać - wyjaśnił.

Dodał, że takiego wyroku można było się spodziewać. - Jeżeli jest para, która w jakimś kraju członkowskim tworzy rodzinę, to powinna ona być uznana i w innym kraju UE – wskazał RPO.