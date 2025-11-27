Reklama
Wyrok TSUE ws. małżeństw jednopłciowych trzeba wykonać. RPO wskazuje, jak

- Należy taki wyrok wykonać - powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek o przełomowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie uznania w Polsce praw małżeństw osób tej samej płci. Wskazał, jak to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025 12:57

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Dorota Gajos-Kaniewska

Trybunał Sprawiedliwości orzekł we wtorek, że państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek uznawać małżeństwo jednopłciowe za legalne ta samo, jak małżeństwo kobiety i mężczyzny, jeśli zostało ono legalnie zawarte w innym unijnym kraju (C-713/23). Wyrok zapadł w sprawie dwóch obywateli polskich, którzy wstąpili w związek małżeński w Berlinie, a następnie bezskutecznie starali się w Polsce o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa. 

Polska musi uznać małżeństwo jednopłciowe zawarte w UE. Wyrok TSUE

RPO o wykonywaniu orzeczeń europejskich trybunałów

- Jeżeli mnie ktoś pyta, co zrobić z wyrokami TSUE, to odpowiedź jest jedna: Trzeba wykonać - powiedział prof. Marcin Wiącek w Polsat News. - Polska jest członkiem Unii Europejskiej i Rady Europy. Polska związała się jurysdykcją ich trybunałów. Jeżeli od nich płyną sygnały, że jest problem z prawami człowieka, to należy taki wyrok wykonać - wyjaśnił.

Dodał, że takiego wyroku można było się spodziewać. - Jeżeli jest para, która w jakimś kraju członkowskim tworzy rodzinę, to powinna ona być uznana i w innym kraju UE – wskazał RPO.

Marcin Wiącek o wykonaniu wyroku TSUE ws. małżeństw jednopłciowych: Powinno dojść do zmiany rozporządzenia

Marcin Wiącek zauważył, że TSUE ani w wyroku, ani w uzasadnieniu nie stwierdził, że należy wprowadzić małżeństwa jednopłciowe. Na pytanie, co zatem musiałby zrobić rząd, aby to orzeczenie wdrożyć, prof. Wiącek odpowiedział:

- Powinno dojść do zmiany rozporządzenia określającego wzory aktów stanu cywilnego i aktu małżeństwa. Wynika jednoznacznie, że w Polsce powinno sporządzić się transkrypcję aktu małżeństwa zawartego w innym kraju UE. Polega to na stworzeniu aktu polskiego na podstawie aktu z obcego kraju.

RPO zaznaczył, że ten problem dotyczy też dzieci, które pochodzą z rodzin jednopłciowych. - Spotykamy przypadki, że takim dzieciom odmawia się transkrypcji aktu urodzenia, gdyż wedle obowiązującego w Polsce prawa nie można wpisać w takim dokumencie rodziców tej samej płci – mówił prof. Wiącek wskazując na potrzebę „pewnej modyfikacji” w zakresie transkrypcji aktów stanu cywilnego.

Źródło: rp.pl

Społeczeństwo LGBTQ Małżeństwa Jednopłciowe Sądy i Trybunały Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Urzędnicy RPO W Urzędzie

