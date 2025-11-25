Aktualizacja: 25.11.2025 11:22 Publikacja: 25.11.2025 09:43
Foto: Adobe Stock
Według TSUE państwa członkowskie dysponują zakresem uznania przy wyborze sposobów uznawania takiego małżeństwa, a transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa jest tylko jednym z możliwych sposobów.
Dwaj polscy obywatele w 2018 r. zawarli związek małżeński w Niemczech, bo w Polsce było to (i nadal jest) niemożliwe. Akt małżeństwa przywieźli do Polski i wystąpili o jego transkrypcję, czyli wierne i literalne przeniesienie jego treści do polskich ksiąg stanu cywilnego. Po dokonaniu transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego powinien wydać odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.
Małżonków spotkała odmowa. Kierownik USC argumentował, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. W związku z tym transkrypcja niemieckiego aktu małżeństwa naruszałaby podstawowe zasady polskiego porządku prawnego.
Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przed wydaniem wyroku postanowił zapytać Trybunał Sprawiedliwości, czy nieuznawanie małżeństw osób tej samej płci przy jednoczesnym braku szans na transkrypcję aktu takiego małżeństwa, jest zgodne z prawem Unii.
– Odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii legalnie zawartego w innym państwie członkowskim, w którym korzystali oni z przysługującej im swobody przemieszczania się i pobytu, jest sprzeczna z prawem Unii, ponieważ narusza tę swobodę oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – wskazał TSUE.
Trybunał przypomniał, że choć regulacje dotyczące małżeństwa należą do kompetencji państw członkowskich, to państwa te są zobowiązane do wykonywania tej kompetencji zgodnie z prawem Unii. Obywatele Unii, także tacy jak jednopłciowi małżonkowie, korzystają ze swobody przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich oraz z prawa do prowadzenia zwykłego życia rodzinnego. Muszą być pewni, że układając sobie życie rodzinne przez zawarcie małżeństwa w jednym państwie UE, będą mogli je kontynuować także w innym. Odmowa uznania małżeństwa tej samej płci legalnie zawartego w innym państwie, może spowodować poważne niedogodności administracyjne, zawodowe i prywatne, gdy będą traktowani jak osoby stanu wolnego.
Czytaj więcej
Prokurator krajowy Dariusz Korneluk uchylił polecenia poprzednich władz prokuratury w sprawie tra...
Państwa członkowskie mają zatem obowiązek uznania stanu małżeńskiego, ustanowionego zgodnie z prawem w innym państwie unijnym, do celów wykonywania praw przyznanych przez prawo Unii. Trybunał podkreślił jednak, że obowiązek ten nie oznacza dopuszczenia małżeństw jednopłciowych w krajowych przepisach.
– Obowiązek uznania nie narusza tożsamości narodowej ani nie zagraża porządkowi publicznemu państwa członkowskiego pochodzenia małżonków. Nie oznacza on bowiem, że państwo to musi wprowadzić w swoim prawie krajowym małżeństwo dwóch osób tej samej płci – zaznaczył TSUE.
Poza tym transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa jest tylko jednym z możliwych sposobów uznawania małżeństw tej samej płci zawartych w innych krajach Unii. Państwa mają swobodę wybrania także innych sposobów, które jednak nie mogą utrudniać takiego uznawania czy dyskryminować par jednopłciowych ze względu na ich orientację seksualną.
– Ponieważ transkrypcja jest jedynym przewidzianym w prawie polskim środkiem pozwalającym na to, aby małżeństwo zawarte w innym państwie członkowskim zostało faktycznie uznane przez organy administracyjne, Polska jest zobowiązana stosować go bez rozróżnienia do małżeństw osób tej samej płci oraz małżeństw zawieranych przez osoby odmiennej płci – wskazał TSUE.
Czytaj więcej
W piątek przedstawiono założenia rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według TSUE państwa członkowskie dysponują zakresem uznania przy wyborze sposobów uznawania takiego małżeństwa, a transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa jest tylko jednym z możliwych sposobów.
Dwaj polscy obywatele w 2018 r. zawarli związek małżeński w Niemczech, bo w Polsce było to (i nadal jest) niemożliwe. Akt małżeństwa przywieźli do Polski i wystąpili o jego transkrypcję, czyli wierne i literalne przeniesienie jego treści do polskich ksiąg stanu cywilnego. Po dokonaniu transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego powinien wydać odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowelizację Prawa łowieckiego rozwiązań, która zmieni procedurę t...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Tylko jeden na trzech Polaków dobrze ocenia rozliczenia rządów PiS przez ministra sprawiedliwości, prokuratora g...
Jeżeli ocena prawna sądu odwoławczego jest sprzeczna z wykładnią dyrektywy konsumenckiej 93/13, to nie wiąże ona...
Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem jest sporządze...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Mam nadzieję, że pierwsi asesorzy trafią do sądów rodzinnych na wiosnę. Czekamy na nich z otwartymi ramionami. W...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas