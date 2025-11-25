Reklama
TSUE: Polska nie może odmówić transkrypcji aktu małżeństwa dwóch obywateli Unii

Państwo członkowskie, w tym Polska, nie musi umożliwiać zawierania małżeństw osób tej samej płci, ale ma obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli Unii tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Publikacja: 25.11.2025 09:43

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Według TSUE państwa członkowskie dysponują zakresem uznania przy wyborze sposobów uznawania takiego małżeństwa, a transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa jest tylko jednym z możliwych sposobów.

Dwaj polscy obywatele w 2018 r. zawarli związek małżeński w Niemczech, bo w Polsce było to (i nadal jest) niemożliwe. Akt małżeństwa przywieźli do Polski i wystąpili o jego transkrypcję, czyli wierne i literalne przeniesienie jego treści do polskich ksiąg stanu cywilnego. Po dokonaniu transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego powinien wydać odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji. 

Małżonków spotkała odmowa. Kierownik USC argumentował, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. W związku z tym transkrypcja niemieckiego aktu małżeństwa naruszałaby podstawowe zasady polskiego porządku prawnego.

Trybunał Sprawiedliwości: obywatele Unii muszą mieć pewność swoich praw i swobód na terenie Unii

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przed wydaniem wyroku postanowił zapytać Trybunał Sprawiedliwości, czy nieuznawanie małżeństw osób tej samej płci przy jednoczesnym braku szans na transkrypcję aktu takiego małżeństwa, jest zgodne z prawem Unii.

– Odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii legalnie zawartego w innym państwie członkowskim, w którym korzystali oni z przysługującej im swobody przemieszczania się i pobytu, jest sprzeczna z prawem Unii, ponieważ narusza tę swobodę oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – wskazał TSUE. 

Trybunał przypomniał, że choć regulacje dotyczące małżeństwa należą do kompetencji państw członkowskich, to państwa te są zobowiązane do wykonywania tej kompetencji zgodnie z prawem Unii. Obywatele Unii, także tacy jak jednopłciowi małżonkowie, korzystają ze swobody przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich oraz z prawa do prowadzenia zwykłego życia rodzinnego. Muszą być pewni, że układając sobie życie rodzinne przez zawarcie małżeństwa w jednym państwie UE, będą mogli je kontynuować także w innym. Odmowa uznania małżeństwa tej samej płci legalnie zawartego w innym państwie, może spowodować poważne niedogodności administracyjne, zawodowe i prywatne, gdy będą traktowani jak osoby stanu wolnego.

Czytaj więcej

Prokuratura zmienia praktyki ws. małżeństw LGBT i dzieci takich par
W sądzie i w urzędzie
Prokuratura zmienia praktyki ws. małżeństw LGBT i dzieci takich par

Trybunał Sprawiedliwości: państwo UE nie musi umożliwiać zawierania małżeństw osób tej samej płci

Państwa członkowskie mają zatem obowiązek uznania stanu małżeńskiego, ustanowionego zgodnie z prawem w innym państwie unijnym, do celów wykonywania praw przyznanych przez prawo Unii. Trybunał podkreślił jednak, że obowiązek ten nie oznacza dopuszczenia małżeństw jednopłciowych w krajowych przepisach.

– Obowiązek uznania nie narusza tożsamości narodowej ani nie zagraża porządkowi publicznemu państwa członkowskiego pochodzenia małżonków. Nie oznacza on bowiem, że państwo to musi wprowadzić w swoim prawie krajowym małżeństwo dwóch osób tej samej płci – zaznaczył TSUE.

Poza tym transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa jest tylko jednym z możliwych sposobów uznawania małżeństw tej samej płci zawartych w innych krajach Unii. Państwa mają swobodę wybrania także innych sposobów, które jednak nie mogą utrudniać takiego uznawania czy dyskryminować par jednopłciowych ze względu na ich orientację seksualną. 

– Ponieważ transkrypcja jest jedynym przewidzianym w prawie polskim środkiem pozwalającym na to, aby małżeństwo zawarte w innym państwie członkowskim zostało faktycznie uznane przez organy administracyjne, Polska jest zobowiązana stosować go bez rozróżnienia do małżeństw osób tej samej płci oraz małżeństw zawieranych przez osoby odmiennej płci – wskazał TSUE.

Czytaj więcej

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula, posłanka PSL Urszula Pasławska
Prawo w Polsce
Związki partnerskie. Rząd pokazał nowy projekt ustawy. Co zawiera?

