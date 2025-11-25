Według TSUE państwa członkowskie dysponują zakresem uznania przy wyborze sposobów uznawania takiego małżeństwa, a transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa jest tylko jednym z możliwych sposobów.

Dwaj polscy obywatele w 2018 r. zawarli związek małżeński w Niemczech, bo w Polsce było to (i nadal jest) niemożliwe. Akt małżeństwa przywieźli do Polski i wystąpili o jego transkrypcję, czyli wierne i literalne przeniesienie jego treści do polskich ksiąg stanu cywilnego. Po dokonaniu transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego powinien wydać odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.

Małżonków spotkała odmowa. Kierownik USC argumentował, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. W związku z tym transkrypcja niemieckiego aktu małżeństwa naruszałaby podstawowe zasady polskiego porządku prawnego.

Trybunał Sprawiedliwości: obywatele Unii muszą mieć pewność swoich praw i swobód na terenie Unii

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przed wydaniem wyroku postanowił zapytać Trybunał Sprawiedliwości, czy nieuznawanie małżeństw osób tej samej płci przy jednoczesnym braku szans na transkrypcję aktu takiego małżeństwa, jest zgodne z prawem Unii.