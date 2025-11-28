W dynamicznie rozwijającym się świecie cyfrowym, gdzie transakcje online są już codziennością, bezpieczeństwo finansowe użytkowników jest priorytetem. Jednym z kluczowych narzędzi, które odgrywa rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa płatności kartą, jest tokenizacja. To proces, który polega na zastąpieniu wrażliwych danych, takich jak numer karty płatniczej (PAN – Primary Account Number), unikalnym ciągiem znaków zwanym tokenem. Jest on generowany indywidualnie dla każdej transakcji i powiązany z konkretną kartą. Dzięki temu nawet w przypadku przechwycenia tokena przez cyberprzestępców nie mogą oni wykorzystać go do dokonania jakichkolwiek transakcji, ponieważ bez dostępu do pierwotnych danych karty token jest bezużyteczny.

Technologia ta znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa transakcji kartowych, zarówno w świecie fizycznym, jak i w internecie. Prawdziwe dane karty pozostają chronione, ponieważ są przechowywane poza miejscem dokonywania płatności. Tokenizacja płatności jest powszechnie wykorzystywana w popularnych portfelach cyfrowych, takich jak Apple Pay czy Google Pay oraz w usłudze Click to Pay .

Click to Pay – wygoda i bezpieczeństwo w jednym

Click to Pay to rozwiązanie, które idzie o krok dalej w zabezpieczaniu płatności online. Jego głównym celem jest uproszczenie procesu płatności, jednocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa transakcji. Rozwiązanie to eliminuje potrzebę ręcznego wpisywania numeru karty, imienia i nazwiska użytkownika, daty ważności i kodu CVC/CVV podczas zakupów internetowych, co nie tylko zwiększa wygodę, ale również minimalizuje ryzyko naruszenia danych.

Ta bezpieczna i wygodna metoda dokonywania płatności za zakupy online na urządzeniach z dostępem do internetu – jak komputer, tablet czy smartfon – oparta jest na globalnym standardzie SRC (Secure Remote Commerce) opracowanym przez EMVCo. Dane karty są zapisane i przechowywane w bezpieczny sposób przez zaufane centra danych organizacji płatniczych (Mastercard, VISA). Usługa – po zapisaniu danych kart – działa z różnymi platformami zakupowymi w Polsce i na świecie. System jest zaprojektowany tak, aby użytkownik miał jak najprostsze doświadczenie zakupowe. Ikona Click to Pay pojawia się na stronie płatności, gdzie zarejestrowany w usłudze użytkownik może szybko, wygodnie i bezpiecznie dokonać płatności.

W praktyce Click to Pay polega na zapisaniu karty w systemie, który wykorzystuje tokenizację do każdej transakcji. Robiąc zakupy online i wybierając tę opcję płatności, system automatycznie używa przypisanego tokena do autoryzacji płatności. Dzięki temu użytkownik unika konieczności ręcznego wpisywania danych karty, co mogłoby potencjalnie prowadzić do ich przechwycenia przez niepowołane osoby.

Co ważne, w standardzie Click to Pay użytkownik jest rozpoznawany za pomocą urządzenia, z którego korzysta, lub adresu e-mail. Podczas płacenia otrzymuje on dostęp do zapisanych kart, wybiera jedną z nich i finalizuje płatność. Dzisiejsi konsumenci cenią szybkość, wygodę i bezpieczeństwo podczas zakupów. W świecie fizycznym takie kryteria spełniają płatności zbliżeniowe. W świecie online takim standardem dla kart może być w przyszłości usługa Click to Pay.

Tokenizacja i Click to Pay – współpraca dla bezpieczeństwa

Tokenizacja i Click to Pay to technologie, które idealnie się uzupełniają, tworząc kompleksowe zabezpieczenie dla płatności online. Dane karty są skutecznie chronione przed cyberatakami, a użytkownik może cieszyć się spokojem i komfortem zakupów na odległość.

Click to Pay to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania konsumentów kupujących w sieci. Ich odsetek na przestrzeni ostatniej dekady wzrósł niemal dwukrotnie, a liczba zarejestrowanych sklepów internetowych powiększyła się dwa i pół razy – pokazują dane Izby Gospodarki Elektronicznej. Z punktu widzenia konsumentów najważniejsze znaczenie w płatnościach internetowych ma szybkość, wygoda i bezpieczeństwo transakcji. Ponadto dla kupujących online kluczowym czynnikiem decydującym o dokonaniu pierwszego zakupu w internetowym sklepie, z którego wcześniej nie korzystali, jest dostępność znanego sobie sposobu płatności – potwierdziło to 21 proc. respondentów w badaniu IAB. Polacy do tego stopnia przykładają wagę do sposobu płacenia, że brak preferowanej formy płatności na stronie internetowej e-sklepu staje się częstym powodem porzucenia koszyka przez kupującego.