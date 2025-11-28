Sezonowa mobilizacja w branży

Najnowsze dane GUS o sprzedaży detalicznej w październiku 2025 r. pozytywnie zaskoczyły. Potwierdziły, że polski konsument definitywnie porzucił postawę wyczekiwania i ruszył na większe zakupy. Zdaniem ekonomistów tegoroczny okres świąteczny będzie najlepszym dla handlu od co najmniej trzech lat. Ręce zaciera też branża e-commerce. A jednocześnie szykuje się na duże wyzwanie: nadążenie za rosnącym popytem.

Coraz dłuższy okres żniw

Mobilizację widać w całym e-handlowym ekosystemie, również w logistyce, marketingu oraz IT.

– Dla nas czwarty kwartał to historycznie najlepszy czas w roku pod względem sprzedaży danych, co wynika z sezonowości w branży reklamy cyfrowej. W okresie od października do grudnia, nasyconym głęboko zakorzenionymi w świadomości konsumentów promocjami takimi jak black friday czy cyber monday oraz promocjami świątecznymi, marki o wiele mocniej angażują się w dotarcie do konsumentów – mówi Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies. To sprawia, że rosną wydatki na reklamę, a dominuje reklama w modelu programmatic oraz reklamy online.

Na globalnych rynkach widać ciekawe trendy. – Widzimy na przykład, że konsumenci wcześniej niż w poprzednich latach podejmują decyzje zakupowe. Na przykład w USA, naszym głównym rynku i największym rynku reklamowym świata, konsumenci robią zakupy świąteczne coraz wcześniej, jeszcze przed Halloween. Dla marek oznacza to, że czas kampanii rozciąga się, a marketerzy powinni być przygotowani na jeszcze wcześniejsze kampanie świąteczne – podsumowuje Prajsnar.