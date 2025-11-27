04:50 Ukraińska armia publikuje nagranie opisujące ewakuację kobiety z dwojgiem dzieci z Kupiańska

Kupiańsk znajduje się obecnie na linii frontu a Rosjanie informowali nawet o zajęciu całego miasta. Nagranie ilustrujące ewakuację kobiety z dwojgiem dzieci z Kupiańska opublikowała 127. Samodzielna Ciężka Brygada Zmechanizowana Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińscy żołnierze mieli znaleźć kobietę z dwójką dzieci ukrywającą się w łazience czteropiętrowego budynku mieszkalnego, który znajdował się pod ciężkim ostrzałem Rosjan. W budynku, w wyniku ostrzału, wybuchł pożar. Aby ewakuować kobietę żołnierze musieli przebrać się w cywilne ubrania, by uniknąć rosyjskiego ognia (rejon ewakuacji był kontrolowany przez rosyjskie drony). Po ewakuacji kobieta tłumaczyła, że została w mieście tak długo, ponieważ wierzyła, że sytuacja na froncie się poprawi.

04:45 Władze obwodu donieckiego przekażą 40 mln hrywien ze swojego budżetu na potrzeby ukraińskich jednostek broniących obwodu przed Rosjanami

Informacje o przekazaniu 40 mln hrywien (ok. 3,4 mln zł) na potrzeby ukraińskiej armii podał gubernator obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin. Za pieniądze te ukraińska armia ma zakupić drony oraz zestawy do walki radioelektronicznej. Fiłaszkin przypomniał też o potrzebie przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu na terenie całego obwodu.

04:41 Władze Kijowa przekazały 1 100 dronów ukraińskiej armii

Mer Kijowa poinformował, że do 72. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej trafiło 1 100 dronów różnego typu przekazanych przez władze ukraińskiej stolicy. Drony zostały kupione za środki z miejskiego budżetu. Od początku roku Kijów wyposażył 72. Brygadę w ok. 3 300 dronów – przeznaczono na to 110 mln hrywien (ok. 9,5 mln zł).

04:37 19-latek skazany w Odessie na pięć lat więzienia za podpalenie czterech samochodów należących do ukraińskich jednostek wojskowych

O wyroku informuje odeska prokuratura obwodowa. 19-latek został uznany winnym utrudniania działania Siłom Zbrojnym Ukrainy w czasie stanu wyjątkowego oraz celowego wyrządzania szkody w mieniu poprzez podpalenie. Sąd zdecydował się skazać go za to na pięć lat więzienia oraz konfiskatę mienia. Młody mężczyzna miał działać w porozumieniu z trzema wspólnikami, realizując polecenia przedstawiciela rosyjskich służb, z którym kontaktował się za pośrednictwem serwisu Telegram. Za pieniądze zgodził się podpalać samochody, z których korzystali żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy. Udało mu się podpalić cztery samochody – każde takie podpalenie utrwalał na nagraniu, by mieć dowód wykonania polecenia dla swojego mocodawcy z Rosji. Podczas procesu 19-latek przyznał się do winy.

04:33 Władimir Putin weźmie dziś udział w spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) w Biszkeku

W spotkaniu weźmie też udział prezydent Kirgistanu Sadyr Dżaparow, który pełni obecnie funkcję przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ODKB, przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenko, prezydent Kazachstanu Kassym-Dżomart Tokajew i prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon. W spotkaniu nie weźmie natomiast udziału przedstawiciel należącej do ODKB Armenii.

04:31 W środę wieczorem Rosjanie strącili 19 ukraińskich dronów

Informację taką przekazuje Ministerstwo Obrony Rosji. Między 20.00 a 23.00 czasu lokalnego drony były strącane nad obwodem kurskim (10), biełgorodzkim (4), Morzem Azowskim (3) oraz obwodami rostowskim i riazańskim (po 1).

04:28 W nocy działanie wstrzymały cztery rosyjskie lotniska

Do tymczasowego wstrzymania odprawiania i przyjmowania samolotów doszło na lotniskach w Penzie, Saratowie, Samarze i Tambowie – poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1372 dniu wojny

