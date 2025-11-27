Stąd pomysł, żeby latać dokąd się tylko da, skąd się da i czym się da, skoro szans na pozyskanie samolotów dalekiego zasięgu praktycznie nie ma. W innym przypadku jeszcze w tej dekadzie rosyjskiemu lotnictwu cywilnemu groziłby paraliż.

Wybór padł na Afrykę Wschodnią, bo władze są przyjazne

W tej sytuacji rosyjski regulator rynku lotniczego, Rosawiacja, zaproponował stworzenie centrum przesiadkowego w którymś z krajów Afryki Wschodniej. Tam, na którymś z lotnisk międzynarodowych, zbudowane zostałoby rosyjskie centrum przesiadkowe, przez które przewijaliby się rosyjscy pasażerowie latający nie tylko po Afryce, ale i po świecie. Dzięki temu możliwe stałoby się maksymalne wykorzystanie do połączeń długodystansowych dostępnej jeszcze floty airbusów A321 i Boeingów 737 oraz maszyn rosyjskiej produkcji.

Wybór padł przede wszystkim na Kair, Hurghadę i Szarm el-Szejk w Egipcie. Władze egipskie nie mają jakichkolwiek napięć w kontaktach z Rosjanami, handel w obie strony kwitnie. A do tych portów wszystkie samoloty średniego zasięgu bez problemów dolecą z Rosji.

Rosawiacja domaga się przywilejów, ale i wiele obiecuje

Niezależnie od tego Rosawiacja rozmawia z Egipcjanami o otwarciu połączeń do Aleksandrii oraz El Alamein. Zdaniem Rosjan na początek można byłoby uruchomić po 100 połączeń tygodniowo, a ta liczba miałaby być sukcesywnie zwiększana. Argumentem, jaki ma przekonać do tego pomysłu egipskie władze, jest oferta współpracy także dla przewoźników egipskich, którzy zostaliby dopuszczeni do obsługi nowych połączeń z Rosją.

Drugą opcją na „rosyjskie CPK” jest stolica Etiopii – Addis Abeba. Stamtąd także są rejsy bezpośrednie do Rosji. Byłby to świetny punkt przesiadkowy w podróżach po całej Afryce. Na dalszych miejscach rozważane są: Zanzibar, lotniska w Kenii oraz Tanzanii.