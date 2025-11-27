Aktualizacja: 27.11.2025 16:36 Publikacja: 27.11.2025 15:59
Tworząc hub w Afryce Rosjanie zagwarantowaliby swoim pasażerom połączenia do portów, do których nie są w stanie dolecieć bezpośrednio z Moskwy czy Sankt Petersburga — podał rosyjski portal lotniczy Ruavia. Według tych informacji rejsy miałyby obsługiwać maszyny rosyjskiej produkcji, w przyszłości, przede wszystkim Suchoje, Irkuty MC-21 oraz Tupolewy Tu-214.
Sankcje unijne i amerykańskie znacznie ograniczyły funkcjonowanie rosyjskiego lotnictwa. Rosjanie są praktycznie nieobecni w takich organizacjach, jak Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). W Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) bardzo chcieliby awansować do władz, ale spotkała ich tam nie tylko odmowa, ale i upomnienie za zakłócanie sygnałów GPS w Europie.
Negocjatorzy z Rosji już kilka miesięcy temu starali się przekonać Amerykanów, że wznowienie lotów bezpośrednich byłoby z korzyścią dla obu krajów. Kusili też Japończyków i Koreańczyków oferując im prawa do przelotów nad Syberią w rejsach do Europy. I też bez sukcesu.
Stąd pomysł, żeby latać dokąd się tylko da, skąd się da i czym się da, skoro szans na pozyskanie samolotów dalekiego zasięgu praktycznie nie ma. W innym przypadku jeszcze w tej dekadzie rosyjskiemu lotnictwu cywilnemu groziłby paraliż.
W tej sytuacji rosyjski regulator rynku lotniczego, Rosawiacja, zaproponował stworzenie centrum przesiadkowego w którymś z krajów Afryki Wschodniej. Tam, na którymś z lotnisk międzynarodowych, zbudowane zostałoby rosyjskie centrum przesiadkowe, przez które przewijaliby się rosyjscy pasażerowie latający nie tylko po Afryce, ale i po świecie. Dzięki temu możliwe stałoby się maksymalne wykorzystanie do połączeń długodystansowych dostępnej jeszcze floty airbusów A321 i Boeingów 737 oraz maszyn rosyjskiej produkcji.
Wybór padł przede wszystkim na Kair, Hurghadę i Szarm el-Szejk w Egipcie. Władze egipskie nie mają jakichkolwiek napięć w kontaktach z Rosjanami, handel w obie strony kwitnie. A do tych portów wszystkie samoloty średniego zasięgu bez problemów dolecą z Rosji.
Niezależnie od tego Rosawiacja rozmawia z Egipcjanami o otwarciu połączeń do Aleksandrii oraz El Alamein. Zdaniem Rosjan na początek można byłoby uruchomić po 100 połączeń tygodniowo, a ta liczba miałaby być sukcesywnie zwiększana. Argumentem, jaki ma przekonać do tego pomysłu egipskie władze, jest oferta współpracy także dla przewoźników egipskich, którzy zostaliby dopuszczeni do obsługi nowych połączeń z Rosją.
Drugą opcją na „rosyjskie CPK” jest stolica Etiopii – Addis Abeba. Stamtąd także są rejsy bezpośrednie do Rosji. Byłby to świetny punkt przesiadkowy w podróżach po całej Afryce. Na dalszych miejscach rozważane są: Zanzibar, lotniska w Kenii oraz Tanzanii.
W krajach afrykańskich Rosja ma już bezpośrednie połączenia do Algierii, Maroka oraz Tunezji i kilku krajów w Afryce Zachodniej, ale jest to siatka ograniczona.
Nawet gdyby rzeczywiście Egipcjanie, bądź Etiopczycy zgodzili się na taki projekcie, to problemem będą ograniczone możliwości obsługi i braki infrastrukturalne na lotniskach w obu krajach. Tymczasem Rosjanie chcieliby mieć do nich priorytetowy dostęp.
Rosawiacja chce więc ze swojej strony zaoferować pomoc finansową, w tym subsydia dla przewoźników, dostarczanie taniego paliwa lotniczego (tu pojawia się problem sankcji USA) i wysokie stawki za obsługę samolotów na lotniskach afrykańskich. Nie mówiąc o ograniczeniach slotowych (przedziały czasowe na start i lądowanie), bo przy ograniczonej infrastrukturze lotniska są zatłoczone.
