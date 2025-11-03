Z tego artykułu dowiesz się: Jakie problemy napotykają rosyjskie linie lotnicze związane z uziemieniem Angara Airlines?

Dlaczego liczba incydentów technicznych w rosyjskim lotnictwie może się zwiększać?

W jaki sposób brak części zamiennych wpływa na bezpieczeństwo podróży lotniczych w Rosji?

Co mówią dane o liczbie poważnych wypadków lotniczych w Rosji w kontekście historycznym?

Jakie wyzwania stoją przed rosyjskim przemysłem lotniczym w związku z zachodnimi sankcjami?

Dlaczego Rosja apeluje do krajów zachodnich o złagodzenie sankcji lotniczych?

50-letni samolot Antonow An-24 Angara Airlines zniknął z radarów 24 lipca tego roku pod Tyndą w Rosji. Kiedy służby ratownicze dojechały na miejsce katastrofy znalazły już tylko rozrzucone po zniszczonym lesie szczątki maszyny i 48 osób, jakie były na pokładzie.

Rosawiacja zdecydowała się wtedy na kontrolę kondycji nie tylko Angara Airlines, ale i pozostałych 51 regionalnych przewoźników, obawiając się, że podobne tragedie mogą się powtórzyć.

Wypadków może być więcej

Dzisiaj rosyjscy śledczy przyznają, że podobnych decyzji może być więcej i że wkrótce przyjdą kolejne. Rosawiacja nie ukrywa już, że sektor przewozów pasażerskich odczuwa coraz bardziej problemy techniczne. I że liczy się ze wzrostem liczby incydentów, chociaż niekoniecznie ze skutkiem śmiertelnym.