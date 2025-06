Sam Aleksandrowski zapewnił w rozmowie z rosyjskimi mediami, że Aerofłot już dostosował swoje operacje do sankcji. — Ale potrzebujemy efektywnej floty nowoczesnych maszyn. Bo nawet kiedy już otworzy nam się dostęp do rynków międzynarodowych i wróci możliwość pozyskiwania zachodnich samolotów, proporcje maszyn produkcji zachodniej i krajowej powinny być dokładnie ustalone przez władze — mówił w wywiadzie dla „Kommersanta”.

Przyznał wtedy, że krajowy przemysł lotniczy przeżywa trudny czas, bo jest pozbawiony zachodnich technologii. — Ale to jest do przezwyciężenia. Tym bardziej, że po zniesieniu sankcji nie będziemy mogli, ot tak sobie kupić 100 nowych maszyn. Mam świadomość, że nie wszystkim spodoba się mój pomysł, bo nasze linie są przyzwyczajone do airbusów i boeingów. Ale to nie ma znaczenia, czy im się to spodoba, czy też nie. Bo na szali mamy przyszłość rosyjskiego lotnictwa i zwrot państwowych inwestycji, których celem była i jest odbudowa rodzimego przemysłu oraz produkcja nowoczesnego samolotu pasażerskiego — mówił prezes Aerofłotu.