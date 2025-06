Kreml zapowiedział, że w ciągu zaledwie kilku lat produkcja samolotów cywilnych w kraju osiągnie poziom z czasów Związku Sowieckiego, a do 2030 roku linie lotnicze będą otrzymywać ponad tysiąc krajowych samolotów.

Pięć samolotów rosyjskich w ciągu trzech lat wojny

Te fantasmagorie reżimu okazały się zupełnym fiaskiem. Zgodnie z planem, w 2023 roku rosyjscy przewoźnicy mieli otrzymać dwa samoloty Suchoj Superjet z importu oraz trzy samoloty pasażerskie Tu-214, a w 2024 roku – 20 samolotów pierwszego typu, siedem drugiego, a oprócz tego sześć samolotów regionalnych MC-21 i dwa turbośmigłowe Ił-114-300. Do 2025 roku produkcja samolotów cywilnych w kraju miała sięgnąć 80 sztuk rocznie, do 2026 roku – 120 sztuk, a w 2028 roku – przekroczyć 200 sztuk rocznie.

A jako było w rzeczywistości? W ciągu trzech lat wojny z taśm produkcyjnych rosyjskich fabryk samolotów zjechało zaledwie pięć maszyn: trzy Tu-214 i dwa Ił-96-300 – pisał „Kommiersant”. Powody były dwa. Po pierwsze, przed sankcjami rosyjskie z nazwy samoloty w blisko 80 procentach składały się z zachodnich komponentów. Po drugie, firmy lotnicze musiały skupić się na produkcji dla armii agresora, a na plany pasażerskie nie było pieniędzy.

Na początku 2025 roku Kreml podjął decyzję o 1,5-krotnym zmniejszeniu planu produkcji samolotów. Początkowo zakładano, że do 2030 r. co najmniej 80 proc. samolotów pasażerskich we flocie przewoźników będzie obsługiwać loty krajowe. Obecnie cel ten został obniżony do 50 proc. Ponadto rozpoczęcie masowej produkcji samolotów reżim przesunął na lata 2027–2028, a osiągnięcie pełnej mocy produkcyjnej przemysłu lotniczego - na rok 2030.

Gdzie są części, inżynierowie i robotnicy?

„Kiedy pojawił się ten program, wszyscy znawcy sektora, eksperci i inżynierowie pokręcili głowami nad tymi, którzy go wymyślili i popchnęli do podpisania premierowi. Ci, którzy opracowali program, podłożyli kłamstwo w miejsce prawdy” – nie krył oburzenia Oleg Smirnow, wiceminister lotnictwa cywilnego ZSRR, a obecnie przewodniczący Komisji Lotnictwa Cywilnego Rostransnadzor (państwowa inspekcja transportu).