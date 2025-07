Jest jeszcze szansa, że rzeczywiście będzie tak, jak to zapowiadał w czasie czerwcowego Paris Air Show amerykański sekretarz transportu Sean Duffy i samoloty oraz komponenty do nich będą zwolnione z ceł. Jak na razie jednak nikt poza nim w tej sprawie się nie wypowiadał. A Komisja Europejska przygotowała listę towarów wartych 72 mld euro, na które zamierza nałożyć cła odwetowe w wypadku, gdy Donald Trump rzeczywiście spełni swoje groźby i samoloty Boeinga na tej liście są.

– Jest wiele dowodów na to, że Trump znów sobie pogrywa z cłami, a w ostatniej chwili się z nich wycofa. Podejrzewam więc, że data 1 sierpnia zostanie przesunięta, a nawet jeśli ostatecznie wejdą w życie, to samoloty zostaną z niej wyłączone. Oczywiście jest ryzyko, że strona europejska jednak nałoży cła na samoloty. Ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Chcę wierzyć, że ostatecznie Europa i USA dojdą do porozumienia. Tyle że zajmie to więcej czasu i nie wydarzy się przed wrześniem, a nawet może dopiero w październiku – uważa Michael O’Leary.

Takiego komfortu nie ma brazylijski Embraer

Dla Embraera rynek amerykański jest najważniejszy (45 proc. sprzedaży), a próby zdywersyfikowania dostaw idą opornie. Najlepszy dowód to porażka z Airbusem w konkurowaniu o zamówienie LOT-u.

Jeszcze na początku czerwca 2025 prezes Embraera Francisco Gomes Neto nie ukrywał, że już 10-proc. cła, jakie Donald Trump wcześniej nałożył na wszystkie kraje handlujące z USA, kosztowały jego firmę 10 proc. przychodów. – Ale to jesteśmy w stanie przetrwać dzięki cięciom kosztów – mówił wtedy szef Embraera.

Teraz sytuacja jest poważniejsza. Po ocleniu maszyny dostarczane na rynek amerykański podrożeją o ponad 9 mln dol. na każdej sztuce. – Jeśli weźmiemy pod uwagę potwierdzone dostawy do końca 2030 roku, to samo obciążenie cłami sięgnie 3,6 mld dolarów – mówił Francisco Gomes Neto. – Niestety nie mamy możliwości przekierowania dostaw na inne rynki – ubolewał prezes Embraera.