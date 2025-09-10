„Rosja atakuje sojusznika z NATO, Polskę, irańskimi dronami Shahed mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta (Karola) Nawrockiego w Białym Domu” - napisał Wilson. Wbrew słowom kongresmena na razie nie ma potwierdzenia, że nad Polską pojawiły się drony-kamikadze typu Shahed. Z komunikatów Dowództwa Operacyjnego wynika, że przestrzeń powietrzną Polski naruszyło w nocy kilkanaście obiektów, z których część zestrzelono. Typu dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną nie podano.

Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy Foto: PAP

Kongresmen z USA apeluje do Donalda Trumpa: Nauczymy Rosję o granicach

„To akt wojny” - pisze Wilson, który następnie wyraża wdzięczność wobec sojuszników z NATO za „szybką reakcję na kontynuowaną przez wojennego zbrodniarza (Władimira) Putina niesprowokowaną agresję przeciwko wolnym narodom”.

„Apeluję do prezydenta Trumpa, by odpowiedział (...) sankcjami, które doprowadzą do bankructwa rosyjską machinę wojenną i uzbroił Ukrainę w broń, zdolną do rażenia celów w Rosji. Putinowi nie wystarcza już przegrywanie na Ukrainie przy jednoczesnym bombardowaniu matek i dzieci, teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Putin oświadczył, że 'Rosja nie zna granic'. Wolne narody nauczą Rosję o granicach” - dodał Wilson.