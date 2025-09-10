Rzeczpospolita
Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. Jest apel do Donalda Trumpa

Kongresmen Partii Republikańskiej Joe Wilson zaapelował do Donalda Trumpa o sankcje, które doprowadzą do bankructwa rosyjską machinę wojenną, po tym jak w czasie nocnego ataku Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

Aktualizacja: 10.09.2025 06:11 Publikacja: 10.09.2025 05:53

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Artur Bartkiewicz

„Rosja atakuje sojusznika z NATO, Polskę, irańskimi dronami Shahed mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta (Karola) Nawrockiego w Białym Domu” - napisał Wilson. Wbrew słowom kongresmena na razie nie ma potwierdzenia, że nad Polską pojawiły się drony-kamikadze typu Shahed. Z komunikatów Dowództwa Operacyjnego wynika, że przestrzeń powietrzną Polski naruszyło w nocy kilkanaście obiektów, z których część zestrzelono. Typu dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną nie podano.

Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy

Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy

Foto: PAP

Kongresmen z USA apeluje do Donalda Trumpa: Nauczymy Rosję o granicach

„To akt wojny” - pisze Wilson, który następnie wyraża wdzięczność wobec sojuszników z NATO za „szybką reakcję na kontynuowaną przez wojennego zbrodniarza (Władimira) Putina niesprowokowaną agresję przeciwko wolnym narodom”. 

Czytaj więcej

Drony
Edukacja
Dron Legion na razie tylko dla uczniów

„Apeluję do prezydenta Trumpa, by odpowiedział (...) sankcjami, które doprowadzą do bankructwa rosyjską machinę wojenną i uzbroił Ukrainę w broń, zdolną do rażenia celów w Rosji. Putinowi nie wystarcza już przegrywanie na Ukrainie przy jednoczesnym bombardowaniu matek i dzieci, teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Putin oświadczył, że 'Rosja nie zna granic'. Wolne narody nauczą Rosję o granicach” - dodał Wilson. 

BBC rozmawiało z byłym zastępcą sekretarza obrony USA Jimem Townsendem. - Jeden dron to błąd, wiele dronów to nie jest błąd – stwierdził w kontekście wielokrotnego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski w nocy z 9 na 10 września. - To coś więcej niż tylko testowanie (przez Rosję) - to testowanie, na które NATO musi odpowiedzieć - dodał.

Tymczasem CNN informuje, że Marco Rubio, pytany o tym czy został poinformowany o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski, odpowiedział: „tak”. 

Kim jest Joe Wilson, autor apelu do prezydenta USA w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski?

Joe Wilson od 2001 roku jest przedstawicielem drugiego okręgu wyborczego w stanie Karolina Południowa w Izbie Reprezentantów. Wcześniej był senatorem stanu Karolina Południowa w latach 1985–2001. Był oficerem Gwardii Narodowej Karoliny Południowej (służbę zakończył w stopniu pułkownika). W 2023 roku otrzymał Order Księcia Jarosława Mądrego II klasy od Ukrainy.

Tymczasem „Financial Times” informuje – powołując się na swoje źródła, że Trump zwrócił się do Unii Europejskiej o nałożenie ceł w wysokości nawet 100 proc. na import z Indii i Chin w ramach „wspólnych wysiłków mających zwiększyć presję na Rosję, by ta zakończyła wojnę na Ukrainie”. 

Jeden z przedstawicieli administracji USA twierdzi, że USA są gotowe do nałożenia takich ceł, jeśli na podobny krok zdecydują się Europejczycy. 

Inny rozmówca „FT” mówi, że USA są gotowe nałożyć takie same cła na Chiny i Indie, jakie nałoży na te kraje UE. 

Sam Trump we wtorkowej rozmowie z dziennikarzami poinformował, że w tym lub na początku przyszłego tygodnia zamierza rozmawiać telefonicznie z Władimirem Putinem. 

Źródło: rp.pl

