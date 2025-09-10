Rzeczpospolita
Wydarzenia
Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Donald Tusk: Użyto uzbrojenia. „Akt agresji”

Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony w czasie nocnego ataku Rosji na cele znajdujące się na Ukrainie - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Aktualizacja: 10.09.2025 06:01 Publikacja: 10.09.2025 04:28

Polski myśliwiec F-16

Polski myśliwiec F-16

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania podjęły polskie władze w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej?
  • Do jakich naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej doszło w ostatnich tygodniach?
  • Jakie były najpoważniejsze naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą?

O 5:29 Dowództwo Operacyjne wydało komunikat, z którego wynika, że doszło do „bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”.

„Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne” – głosi komunikat.

„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – poinformowało Dowództwo Operacyjne. 

Doniesienia Dowództwa Operacyjnego potwierdził Donald Tusk. „Operacja trwa” - zaznaczył. W kolejnym wpisie Tusk oświadczył, że poinformował o całej sytuacji sekretarza generalnego NATO. 

Z wcześniejszego komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (opublikowanego przed 4 rano) dowiadujemy się, że „trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów”. „Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów” – podaje Dowództwo. To pierwszy od wybuchu wojny na Ukrainie przypadek, gdy – w sytuacji naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty nadlatujące ze wschodu – armia użyła uzbrojenia do ich strącenia. 

Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz informują o strącaniu obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski

„Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie w domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie” – głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego z godziny 3:48.

Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego” – napisał nieco później w serwisie X premier Donald Tusk.

O „neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP” poinformował też wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. „Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję” – zaapelował. 

BBN podał, że prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. „Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę polskiego nieba. Prosimy także wszystkich o zachowanie spokoju” – czytamy w komunikacie BBN.

Nad ranem Lotnisko Chopina w Warszawie poinformowało o tym, że – w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad częścią kraju – nie obsługuje obecnie operacji lotniczych. 

Wcześniej Dowództwo Operacyjne informowało, że w związku z atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września 2025 roku „w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury”. „W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – głosił komunikat opublikowany po północy. 

Tymczasem Joe Wilson, kongresmen Partii Republikańskiej, wezwał w serwisie X Donalda Trumpa do nałożenia sankcji, które doprowadziłyby do bankructwa „rosyjskiej machiny wojennej”, w związku z nocnym naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski. 

„Mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu” Rosja „atakuje sojusznika (USA) z NATO, Polskę, irańskimi dronami Shahed”. „To akt wojny, jesteśmy wdzięczni sojusznikom z NATO za ich szybką odpowiedź na kontynuowaną przez wojennego zbrodniarza Putina, niesprowokowaną agresję przeciwko wolnym narodom” – napisał. Zaapelował następnie do Donalda Trumpa o nałożenie sankcji, które „doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej”.

Polska przestrzeń powietrzna była w ostatnich tygodniach kilka razy naruszana przez drony ze wschodu

W ostatnich tygodniach doszło do kilku naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. 7 września szczątki drona znaleziono w miejscowości Polatycze (gmina Terespol), w pobliżu granicy z Białorusią. 

Dron Gerbera

Gerbera to dron, którego Rosjanie zaczęli używać na Ukrainie w 2024 roku. Wykonany jest głównie ze styropianu i napędzany silnikiem spalinowym. Drony tego typu używane są do rozpoznania, atakowania celów jako drony-kamikadze, są też używane jako wabiki dla obrony przeciwlotniczej. Zasięg tego drona to ok. 300 km. 

Dzień wcześniej poinformowano o niezidentyfikowanym obiekcie latającym, który rozbił się w miejscowości Majdan-Sielec w województwie lubelskim. W obu przypadkach mieliśmy do czynienia prawdopodobnie z rosyjskimi dronami typu Gerbera. Na szczątkach drona znalezionego w województwie lubelskim znajdowały się napisy w cyrylicy.

Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy

Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy

Foto: PAP

Do dwóch naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej miało dojść również w nocy z 2 na 3 września w czasie zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę (4 września poinformował o tym szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła). Naruszenie przestrzeni powietrznej, o którym mowa – jak zapewnił gen. Kukuła – nie stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski.

Z kolei w nocy z 19 na 20 sierpnia w Osinach eksplodowała rosyjska wersja irańskiego drona-kamikadze Shahed. Dron prawdopodobnie nie przenosił głowicy bojowej, lecz niewielki ładunek wybuchowy. 

Premier Tusk, w czasie konferencji prasowej z 5 września w Łomży zapowiadał, że – w związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej – „Polska będzie reagowała w sposób zdecydowany, jeśli chodzi o tego typu prowokacje”. – Każdy, kto zaryzykuje taką prowokację, będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Podejmiemy zarówno reakcje dyplomatyczne, jak i, jeśli trzeba, działania kinetyczne. Każdy, kto narusza przestrzeń powietrzną Polski, będzie musiał liczyć się z reakcją Wojska Polskiego. I to taką natychmiastową – zapowiadał premier.

Czytaj więcej

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Przemysł Obronny
Antydronowa bezsilność Polski. Wciąż nie potrafimy zwalczać małych bezzałogowców

Z kolei 9 września Tusk ogłosił, że – w związku z rozpoczynającymi się na Białorusi ćwiczeniami Zapad 2025, w których uczestniczyć będą rosyjscy i białoruscy żołnierze, Polska całkowicie zamknie granicę z Białorusią. Do zamknięcia granicy (w tym przejść kolejowych) dojdzie w nocy z czwartku na piątek. 

Po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą najtragiczniejsze naruszenie przestrzeni powietrznej naszego kraju miało miejsce 15 listopada 2022 roku w Przewodowie, miejscowości położonej w pobliżu granicy z Ukrainą. W wyniku upadku obiektu, który nadleciał znad terytorium Ukrainy, doszło tam do eksplozji, w wyniku której zginęły dwie osoby. Początkowo informowano, że na Przewodów spadła rakieta wystrzelona przez Rosjan – najprawdopodobniej był to jednak pocisk przechwytujący wystrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

Z kolei w grudniu 2022 roku, w czasie zmasowanego ataku powietrznego na Ukrainę, w polską przestrzeń powietrzną wleciał pocisk Ch-555. Pocisk ten spadł w lesie w pobliżu Bydgoszczy, a znalazła go, po kilku miesiącach, przypadkowa osoba. Jak się okazało, pocisk ten nie miał głowicy bojowej.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Donald Tusk

