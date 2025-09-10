Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podjęły polskie władze w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej?

Do jakich naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej doszło w ostatnich tygodniach?

Jakie były najpoważniejsze naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą?

O 5:29 Dowództwo Operacyjne wydało komunikat, z którego wynika, że doszło do „bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”.

„Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne” – głosi komunikat.

„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – poinformowało Dowództwo Operacyjne.