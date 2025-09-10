Szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kallas napisała w serwisie X, że w Polsce doszło do „najpoważniejszego naruszenia przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny”. Kallas dodała, że wszystko wskazuje na to, iż było to działanie „celowe, nie przypadkowe”. Kallas dodała, że jest w kontakcie z szefem MSZ Polski Radosławem Sikorskim oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.

Reklama Reklama

„Rosyjska wojna eskaluje, nie kończy się. Musimy podnieść koszt (wojny) dla Moskwy, wzmocnić wsparcie dla Ukrainy, zainwestować w obronę Europy. UE odgrywa główną rolę i wspiera inicjatywy takie jak linia obrony Tarcza Wschód” - napisała Kallas nawiązując do umocnień powstających na polskiej granicy.

Prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs zapewnił o „pełnym wsparciu i solidarności” z „polskimi przyjaciółmi i sojusznikami”. „To oczywiste świadectwo tego, że rosyjska agresja na Ukrainę dotyka nas bezpośrednio i odpowiednie kroki muszą zostać podjęte. Sojusznicy powinni działać razem” - napisał Rinkēvičs kierując te słowa do prezydenta Karola Nawrockiego.