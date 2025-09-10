Aktualizacja: 10.09.2025 09:28 Publikacja: 10.09.2025 09:09
Gen. Wiesław Kukuła na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu
Foto: PAP/Szymon Pulcyn
Szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kallas napisała w serwisie X, że w Polsce doszło do „najpoważniejszego naruszenia przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny”. Kallas dodała, że wszystko wskazuje na to, iż było to działanie „celowe, nie przypadkowe”. Kallas dodała, że jest w kontakcie z szefem MSZ Polski Radosławem Sikorskim oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.
„Rosyjska wojna eskaluje, nie kończy się. Musimy podnieść koszt (wojny) dla Moskwy, wzmocnić wsparcie dla Ukrainy, zainwestować w obronę Europy. UE odgrywa główną rolę i wspiera inicjatywy takie jak linia obrony Tarcza Wschód” - napisała Kallas nawiązując do umocnień powstających na polskiej granicy.
Prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs zapewnił o „pełnym wsparciu i solidarności” z „polskimi przyjaciółmi i sojusznikami”. „To oczywiste świadectwo tego, że rosyjska agresja na Ukrainę dotyka nas bezpośrednio i odpowiednie kroki muszą zostać podjęte. Sojusznicy powinni działać razem” - napisał Rinkēvičs kierując te słowa do prezydenta Karola Nawrockiego.
Z kolei premier Norwegii Espen Barth Eide oświadczył, że naruszenie przestrzeni powietrznej Polski jest „głęboko niepokojące” i „całkowicie nieakceptowalne”. Eide wyraził się z aprobatą o „koordynacji działań” władz Polski i NATO.
„Norwegia potwierdza swoje niezachwiane wsparcie dla naszych sojuszników z Polski i nasze zaangażowanie w zapewnienie europejskiego bezpieczeństwa” - dodał.
Natomiast premier Szwecji napisał, że „naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję dzisiejszej nocy są niedopuszczalne”. „Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie zagraża bezpieczeństwu całej Europy. Polska ma pełne prawo bronić swojej przestrzeni powietrznej. Udzielamy Polsce pełnego wsparcia jako sojusznikowi NATO i członkowi UE. Szwecja i Polska jednomyślnie wspierają Ukrainę” - dodał.
W nocy z 9 na 10 października - jak wynika z komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów SIł Zbrojnych - doszło do „bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”.
„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – poinformowało Dowództwo Operacyjne.
Szczątki jednego z uszkodzonych dronów zostały już znalezione w miejscowości Czosnówka (powiat bialski) w województwie lubelskim.
Donald Tusk poinformował, że o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski został poinformowany sekretarz generalny NATO.
