Tusk mówił, że w rozmowach z prezydentem Nawrockim oceniane są przyszłe potrzeby. - Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo istotne są nie tylko inwestycje, ale także pełna koordynacja działań, proste procedury, tak, aby w wypadku zagrożenia działać w sposób adekwatny i zdecydowany - mówił, oceniając przy tym, że procedury zadziałały.

- Współpraca pomiędzy instytucjami jest wzorowa. Jestem w stałym kontakcie – mieliśmy już dwa spotkania dzisiaj w nocy – także z panem prezydentem. Za chwilę będę rozmawiał też z marszałkiem Sejmu. Jest rzeczą bardzo ważną, aby w chwilach takiej próby wszystkie instytucje działały jak jedna pięść - kontynuował premier.

Donald Tusk o rosyjskich dronach: Sytuacja jest poważna, ale nie ma powodów do paniki

- Wszystkie instytucje zdają egzamin. Ważna lekcja dla nas wszystkich. Jesteśmy gotowi, aby odeprzeć tego typu prowokacje i ataki, jesteśmy dobrze przygotowani, a sytuacja jest poważna i dzisiaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że musimy się przygotowywać na różne scenariusze - mówił Donald Tusk. - Nie ma powodu do paniki. Życie będzie się toczyło normalnie. Będziemy informować obywateli o wszystkich zdarzeniach, tak, aby była pełna jasność co do tego, co się dzieje na polskim niebie, na polskiej granicy, ale w tej chwili nie ma powodu, aby wprowadzać jakieś restrykcje, które utrudniłyby życie codzienne obywateli - zaznaczył.

Premier ostrzegł też przed dezinformacją. - Zwracam się do wszystkich komentatorów, aby byli bardzo wrażliwi na próby dezinformacji i wrogiej propagandy. Od pierwszych minut tego ataku czy tej prowokacji Rosjanie są bardzo aktywni w sieci. Dezinformacja, fałszywe informacje. próby siania paniki będą nam na pewno towarzyszyły i tutaj musimy też wszyscy zdać egzamin z obywatelskiej i politycznej odpowiedzialności, nie możemy w żadnym wypadku ulegać tego typu informacyjnym atakom hybrydowym i i dezinformacji, dlatego proszę polegać na oficjalnych komunikatach, przede wszystkim komunikowanych przez Wojsko Polskie - oświadczył.

Po wypowiedzi premiera, zanim głos zabrał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, dziennikarze zostali wyproszeni z sali w KPRM, ponieważ zakończyła się jawna część nadzwyczajnego posiedzenia rządu.