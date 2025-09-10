W nocy z 9 na 10 września w czasie nocnego ataku Rosji na cele znajdujące się na Ukrainie polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Z komunikatów Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że co najmniej kilka bezzałogowców zostało strąconych. Donald Tusk poinformował o incydencie sekretarza generalnego NATO. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że strącono co najmniej trzy drony.

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony

„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – poinformowało polskie dowództwo.

Szczątki jednego z uszkodzonych dronów zostały znalezione w miejscowości Czosnówka (powiat bialski) w województwie lubelskim. W rozmowie z Polsat News podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przekazał, że rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny w miejscowości Wyryki (pow. włodawski) w woj. lubelskim, nikt nie został poszkodowany.

W związku ze sprawą zwołano naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz nadzwyczajne posiedzenie rządu. - To pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO - powiedział premier Donald Tusk.