Aktualizacja: 10.09.2025 10:57 Publikacja: 10.09.2025 10:08
Prezydent Karol Nawrocki i szef BBN Sławomir Cenckiewicz na konferencji prasowej zwołanej w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony
Foto: PAP/Leszek Szymański
W nocy z 9 na 10 września w czasie nocnego ataku Rosji na cele znajdujące się na Ukrainie polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Z komunikatów Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że co najmniej kilka bezzałogowców zostało strąconych. Donald Tusk poinformował o incydencie sekretarza generalnego NATO. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że strącono co najmniej trzy drony.
„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – poinformowało polskie dowództwo.
Czytaj więcej
- Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar, powoli otwieramy lotniska - powiedział premier Donald Tusk na...
Szczątki jednego z uszkodzonych dronów zostały znalezione w miejscowości Czosnówka (powiat bialski) w województwie lubelskim. W rozmowie z Polsat News podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przekazał, że rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny w miejscowości Wyryki (pow. włodawski) w woj. lubelskim, nikt nie został poszkodowany.
W związku ze sprawą zwołano naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz nadzwyczajne posiedzenie rządu. - To pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO - powiedział premier Donald Tusk.
Po godz. 9.00 oświadczenie wygłosił prezydent Karol Nawrocki, któremu towarzyszyli szef BBN Sławomir Cenckiewicz oraz gen. Adam Rzeczkowski. - Zakończyła się operacja w polskiej przestrzeni powietrznej po nocnym kompleksowym ataku dronów na polską przestrzeń powietrzną i po przekroczeniu przez drony naszych granic - powiedział. Poinformował, że o sytuacji dowiedział się ok. godz. 3.00 w nocy.
Prezydent zaznaczył, że pozostawał w stałym kontakcie z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz z dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych gen. Maciejem Kliszem („który dowodził całą operacją”) i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą.
Nawrocki relacjonował, że odwiedził centrum Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie gen. Klisz przedstawił mu „kompleksową sytuację na temat kompleksowego ataku dronów”. - W dowództwie operacyjnym spotkałem się także z premierem Donaldem Tuskiem, tam podjąłem decyzję o zorganizowaniu specjalnej narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Narada odbyła się o godzinie 6.30, wzięli w niej udział moi ministrowie, szef BBN, premier Donald Tusk, generałowie, w tym generał Kukuła, ale także wiceministrowie obrony narodowej - kontynuował prezydent.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
- W czasie tego spotkania dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Ta dyskusja dotyczyła także konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej w kontekście także współpracy Polski z Sojuszem Północnoatlantyckim - przekazał Karol Nawrocki. Prezydent mówił, że odebrał „pełen raport” od gen. Kukuły, który „powiedział, że w ciągu 48 godzin Wojsko Polskie będzie miało pełną analizę tego, co się wydarzyło”. - Trwa analiza przez wiele polskich służb zniszczeń na terenie Polski. Łączę się jednocześnie z tymi Polakami, których ten atak dronów dotknął i dotknął ich posiadłości czy nieruchomości - dodał.
Czytaj więcej
W nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej wykryto ponad 20, najpewniej 23 rosyjskie be...
Nawrocki zapowiedział, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w ciągu 48 godzin zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. - Na RBN musimy już dysponować pełnymi informacjami, aby móc w sposób odpowiedni reagować na zaistniałą sytuację. To będzie moment, w którym wszystkie stronnictwa polityczne (...) i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale także o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło - podkreślił. Przekazał także, że pozostawał w stałym kontakcie z prezydentami państw sojuszniczych oraz sekretarzem generalnym NATO.
- To bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też w najnowszej historii Polski. Ten atak dronów jest rzeczywiście wyjątkowy, więc musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało - oświadczył Nawrocki. Prezydent - zwierzchnik sił zbrojnych - zakończył wystąpienie, dziękując żołnierzom, a przede wszystkim pilotom oraz sojusznikom Polski. - Mechanizmy zadziałały. Potwierdziliśmy, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego za sprawą polskiego żołnierza, polskiego pilota, ale także naszych sojuszników, potrafimy reagować na tego typu sytuacje
Czytaj więcej
Na naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez kilkanaście rosyjskich dronów reagują przywódc...
- Trzeba podkreślić, że jeszcze wiele przed nami i musimy zrobić wszystko, aby do tego typu sytuacji w przyszłości nie dochodziło - zakończył.
Głos zabrał także Sławomir Cenckiewicz. Szef BBN powiedział, że cały system obrony zadziałał, a wojsko na bieżąco informowało prezydenta i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego o sytuacji. - Premier oświadczył niedawno, że część dronów została strącona. Można powiedzieć, że współpraca między instytucjami układa się modelowo i chyba mogę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy z tej współpracy zadowoleni. Oczywiście chcielibyśmy, żeby żaden dron do Polski nie doleciał, żeby nie było żadnych zniszczeń - dodał.
Prezydent Karol Nawrocki, szef BBN Sławomir Cenckiewicz i dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN gen. dyw. Adam Rzeczkowski
Foto: PAP/Leszek Szymański
- Jesteśmy w sytuacji bezprecedensowej - ocenił Cenckiewicz, zaznaczając, że „nigdy tak zmasowanego ataku czy wtargnięcia dronów o różnym charakterze na terytorium Polski nie było”. - Oby więcej takich sytuacji nie było, ale nie możemy tego wykluczyć. Będziemy robili wszystko, żeby państwa o tym w należyty sposób informować - oświadczył.
Na konferencji oświadczenie wygłosił również dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN gen. dyw. Adam Rzeczkowski. - Na poziomie operacyjnym utrzymywaliśmy znakomite relacje współdziałania zarówno z szefem Sztabu Generalnego, jak i z dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Dzięki tym relacjom przygotowywaliśmy wnioski i rekomendacje dla pana ministra, który kolejno je przekazywał panu prezydentowi - powiedział.
- Weryfikowaliśmy procedury, które zostały zawczasu opracowane. Obecnie skupimy swój wysiłek na zidentyfikowaniu wniosków i rekomendacji w zakresie wprowadzania dodatkowych usprawnień - tak, żeby każde takie działanie, jakie miało miejsce poprzedniej nocy, mogło być dla nas kierunkiem i pozwolić nam być bardziej odpornym na kolejne tego typu zdarzenia - oświadczył.
Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy
Foto: PAP
- Żyjemy w czasach niespokojnych, w czasach i prowadzonej wojny przeciwko Ukrainie, i prowadzonej wojny przeciwko Polsce i wszystkim polskim sojusznikom z Paktu Północnoatlantyckiego. Ta sytuacja, która miała miejsce dzisiaj w nocy (...) jest bez precedensu. W takich sytuacjach chodzi o to, żeby minimalizować straty, możliwości minimalizować naszego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska. Nie znam przyszłości, więc trudno mi powiedzieć, jak to będzie w przyszłości - powiedział szef BBN, odpowiadając na pytanie, czy jesteśmy bezpieczni.
Czytaj więcej
Po tym jak w czasie nocnego ataku Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej P...
- Musimy analizować również tę sytuację - pewnie jest za wcześnie, żeby ją w pełni przeanalizować - po to, żeby skutecznie się przed tego typu atakami bronić - dodał. - Trzeba pamiętać o tym, że Polska armia jest od wielu lat w procesie modernizacji, dozbrajania, rozwoju i oczywiście pełna zdolność, że tak powiew, operacyjna Wojska Polskiego będzie możliwa za kilka lat, jeśli wszystkie te procesy zostaną ukończone, dlatego jest tutaj niezbędna sojusznicza współpraca i ta sojusznicza współpraca zaowocowała ostatniej nocy bardzo dobrym współdziałaniu sojuszniczym i (...) zneutralizowaniem zagrożeń, które nastąpiły w wyniku tego nie incydentalnego, tylko dość dużego wtargnięcia dronów rosyjskich w polską przestrzeń powietrzną - powiedział Sławomir Cenckiewicz.
Źródło: rp.pl
