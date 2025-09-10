Gdzie spadły rosyjskie drony? Jeden uderzył w dom

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, w wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy „doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”. „Był to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Najbardziej zagrożonymi rejonami były województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie” – czytamy w komunikacie.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że „na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne”. – Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną. Wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o ich neutralizacji. Drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów – powiedział.

Gdzie spadły rosyjskie drony

Służby poinformowały oficjalnie o dwóch miejscach, w których zlokalizowano szczątki rosyjskich maszyn. Uszkodzonego drona odnaleźli policjanci w miejscowości Czosnówka, szczątki kolejnej z maszyn spadły na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki-Wola. Nie wiadomo, czy chodzi o dron zestrzelony przez wojsko, czy taki, którego nie udało się zestrzelić. Obie te miejscowości znajdują się w województwie lubelskim. – Nie ma osób poszkodowanych – podkreślił podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji.

Z kolei RMF FM poinformował o odnalezieniu „drona obcego pochodzenia” niedaleko Mniszkowa koło Opoczna w województwie łódzkim. Na razie nie ma oficjalnych informacji o tym, czy jest to jedna z rosyjskich maszyn, które w nocy wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Jednak z nieoficjalnych zdjęć wynika, że to dron Gerber, który prawdopodobnie spadł na pole po wyczerpaniu się paliwa.