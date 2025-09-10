Gdzie spadły rosyjskie drony? Jeden uderzył w dom

Aktualizacja: 10.09.2025 09:28 Publikacja: 10.09.2025 08:18
Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, w wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy „doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”. „Był to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Najbardziej zagrożonymi rejonami były województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie” – czytamy w komunikacie.
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że „na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne”. – Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną. Wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o ich neutralizacji. Drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów – powiedział.
Służby poinformowały oficjalnie o dwóch miejscach, w których zlokalizowano szczątki rosyjskich maszyn. Uszkodzonego drona odnaleźli policjanci w miejscowości Czosnówka, szczątki kolejnej z maszyn spadły na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki-Wola. Nie wiadomo, czy chodzi o dron zestrzelony przez wojsko, czy taki, którego nie udało się zestrzelić. Obie te miejscowości znajdują się w województwie lubelskim. – Nie ma osób poszkodowanych – podkreślił podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji.
Z kolei RMF FM poinformował o odnalezieniu „drona obcego pochodzenia” niedaleko Mniszkowa koło Opoczna w województwie łódzkim. Na razie nie ma oficjalnych informacji o tym, czy jest to jedna z rosyjskich maszyn, które w nocy wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Jednak z nieoficjalnych zdjęć wynika, że to dron Gerber, który prawdopodobnie spadł na pole po wyczerpaniu się paliwa.
W związku z operacją neutralizacji obiektów, które w nocy naruszyły granicę Polski, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego.
Służby apelują, by w przypadku zaobserwowania nieznanego obiektu lub jego szczątków nie zbliżać, dotykać ani ich przenosić. „Takie elementy mogą pozostawać zagrożeniem i zawierać materiały niebezpieczne. Muszą być bezwzględnie sprawdzone przez odpowiednie służby” – ostrzega MON.
Każde informacje w tej sprawie należy zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. „Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren” – apeluje ministerstwo.
