Aktualizacja: 10.09.2025 15:33 Publikacja: 10.09.2025 14:09
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Krzywowierzba-Kolonia
Foto: PAP, Wojciech Jargiłło
Gen. Jarosław Kraszewski: Moim zdaniem była to prowokacja. Zbliżają się ćwiczenia Zapad 2025. Władimir Putin chce za wszelką cenę osiągnąć sukces taktyczny na Ukrainie. I ja obawiam się, że może wykorzystać Zapad, żeby przeprowadzić przy tej okazji jakieś uderzenia pomocnicze, bądź pozorowane, zmuszając Ukraińców do przerzutu wojsk, co postawiłoby ich w niekorzystnej sytuacji. Przy okazji przetestował system obrony powietrznej w Polsce. Zobaczył, że NATO poderwało myśliwce. Strąciliśmy te obiekty, które mieliśmy strącić. Ale to na pewno nie było ostatnie takie zdarzenie.
A przy okazji to jest tworzenie tej całej otoczki: „Łamiemy Zachód, niech Zachód się wycofuje”. To oddziaływanie – jak mówią Amerykanie – „na serca i umysły”, by Zachód przestał udzielać wsparcia militarnego Ukrainie.
Przypadek to na pewno nie był. Poczekajmy, aż znalezione zostaną szczątki wszystkich strąconych obiektów. Słyszałem na konferencji rzeczniczkę MSWiA i rzecznika dowódcy operacyjnego, że znaleziono szczątki pocisku. I to jest niepokojące. Pytanie, jaki to był pocisk. Czy przeciwlotniczy? Czy nasz, czy rosyjski? Bo jeżeli to pocisk inny niż przeciwlotniczy, to mamy problem.
Po nich wszystkiego się można spodziewać. Ale moim zdaniem skoro Rosjanie nie są w stanie w czasie trwającej od przeszło 10 lat zawieruchy wojennej złamać Ukrainy, to nie rzucą się przy takich stratach, jakie ponoszą na Ukrainie, na sojusz 32 państw. To byłoby skrajne szaleństwo.
Ja wróciłbym do mojej myśli, że Zapad może zakończyć się działaniem Rosjan, którego celem będzie rozstrzygnięcie definitywne, ale na rosyjskich warunkach wojny na Ukrainie.
Ataki powietrzne Rosji na Ukrainę w dniach 1 stycznia-10 września
Foto: PAP
Albo uderzenia z terytorium Federacji Rosyjskiej. Takie warianty były wielokrotnie rozpatrywane i wielokrotnie o tym dyskutowano. Ukraińcy na granicy północnej rozbudowali fortyfikacje, ale jeżeli ruszyłoby tam 50-70 tysięcy żołnierzy atakujących i z terytorium Białorusi, i z terytorium Federacji Rosyjskiej, to położenie wojsk ukraińskich stałoby się bardzo niekorzystne.
Ukraińcy musieliby przerzucać siły, a w tej chwili cierpią na brak ludzi.
Oczywiście Rosja ich nie chce. Za to chce pokazać, że jest potężną siłą nie tylko gospodarczą, ale i wojskową, że nieprawdą jest to, co pisze się w mediach zachodnich o jej potężnych stratach. Przejście na drogę polityczno-dyplomatyczną byłoby, moim zdaniem, porażką Putina. On zdaje sobie z tego sprawę i widzi tylko jedno rozwiązanie: zwycięstwo militarne Rosjan na Ukrainie, nic więcej.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
To jest trochę jak podczas pierwszej wojny światowej. Według mnie, jako byłego wojskowego, potrzebne jest uderzenie dodatkowe, które przechyli szalę zwycięstwa na stronę Rosjan, przynajmniej z ich perspektywy.
Drony są nowym środkiem walki. Nie znam państwa, które ma wystarczający system obrony przed nimi. Na Ukrainie stosuje się różne prowizoryczne rozwiązania, ale tu chodzi o zbudowanie całego systemu. Artykuł 4 to nie tylko konsultacja; pozwala też na stworzenie tzw. koalicji chętnych w obszarze obrony powietrznej. I to byłby dobry przekaz medialny, polityczny i wojskowy dla Federacji Rosyjskiej, że osiągnęła zupełnie coś innego niż chciała.
Nie sądzę. Rosjanie liczą na to, że faktycznie zestrzelimy coś nad terytorium Ukrainy, czy – nie daj Boże – Białorusi i wtedy Rosja będzie miała argument, że NATO samo wmieszało się w konflikt. Oni nie mieliby żadnych skrupułów, żeby wtedy wykonać uderzenie na któreś z państw Sojuszu. Stąd też NATO zachowuje daleko idącą ostrożność. I dobrze. Bo tutaj nie można eskalować, dawać pożywki administracji Kremla, żeby pchać nas do konfliktu w pełnym wymiarze. To byłaby trzecia wojna światowa.
Były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. 1 lipca 2019 roku skończył służbę w stopniu generała brygady. Obecnie prezes zarządu w RBL Defence Polska
