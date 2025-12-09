Ale ten proces paradoksalnie dzisiaj się dzieje. Europa podjęła akcję czy próbę zbudowania tego kompleksu militarnego, wzmocnienia się. Czy nie należy w takim przypadku inwestować w integrację i wzmacnianie się Europy?

To są decyzje polityczne, ale za nimi muszą pójść konkretne działania. Gdzie one są? Nie ma strategii Europy, nie ma przywództwa, a mamy do czynienia z koncertem mocarstw. Każdy chce w tej sytuacji ugrać dla siebie jak najwięcej. Nie są to jakieś interesy europejskie. To w mojej ocenie wyimaginowany koncept. W oparciu o czyje interesy ma być zdefiniowane europejskie bezpieczeństwo? Przecież nie o bezpieczeństwo Francji czy Niemiec, tylko wschodniej flanki, państw znajdujących się w tej przestrzeni na styku z Rosją - państwa największego ryzyka. I tym definiuje się bezpieczeństwo Europy. Czy poświęca się temu uwagę? Nie, to ma być poświęcone na potrzeby deeskalacji napięcia między NATO i Rosją. Takie jest zadanie postawione przez Stany Zjednoczone. I kto się ma tego podjąć? Przecież nie Polska. Czy Polska jest obecna w grze, jest dzisiaj w Londynie, była w Genewie, była w Stanach Zjednoczonych? Polska jest w tej przestrzeni siłą rzeczy, bo tutaj to definiuje bezpieczeństwo. Tu są zagrożenia ze strony Rosji. Podobnie jak Szwecja, Finlandia, kraje nadbałtyckie, Polska, na pewno Rumunia, może Ukraina. Turcja. Te państwa powinny wypracować wspólną strategię wobec zagrożeń ze strony Rosji, a Polska powinna odegrać kluczową rolę. Tego nie ma i nie widać, żeby to się działo.

Mówi pan, że sojusze na linii Berlin-Paryż są teraz mniej ważne?

Oczywiście, dlatego że tu (na flance wschodniej – red.) percepcja, ocena zagrożeń, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie jest większa. No i przecież nieprzypadkowo ukazał się parę dni temu informacja w serwisie Reutera, że Europa dostała zadanie zbudować do 2027 r.. swoje zdolności obronne i z drugiej strony doprowadzić do deeskalacji napięcia z Rosją. Stany Zjednoczone przyjmują tu rolę mediatora. Tego, który ma to nadzorować. To jest czytelne. Kto ma być liderem? Amerykanie wskazują, że tę rolę mają przyjąć Niemcy. A nie my. Dlaczego nie my? Gdzie jest tutaj nasza rola? To my powinniśmy być w tej przestrzeni moderatorem, wypracować z tymi państwami, o których wspomniałem wcześniej, z którymi łączy nas wspólnota zagrożeń, wspólną strategię, do której powinniśmy byli przekonać zachodnich sojuszników i Stany Zjednoczone, żeby partycypowali na rzecz tego bezpieczeństwa wschodniej flanki. Bo tym się mierzy bezpieczeństwo w Europie. I skutecznie odstrasza Rosję.

Jaka rola dla polskich władz?

Musimy uświadamiać naszych partnerów. Do Waszyngtonu powinny ciągle podróżować delegacje prezydenta, premiera i innych ministrów. Nie możemy zostać w rosyjskiej strefie wpływów. Amerykanie powinni potwierdzić, że jesteśmy obszarem pozostającym w strategicznym zainteresowaniu Stanów Zjednoczonych, gdzie Amerykanie będą koncentrować swoją uwagę. Europa jest dla nich dopiero na piątym miejscu listy priorytetów. To nie znaczy, że grozi nam zerwanie więzów transatlantyckich, czy jakaś separacja. Ale w związku z tym musimy wykazać inicjatywę strategiczną, byśmy byli liderem tej przestrzeni, by w oparciu o potrzeby wschodniej flanki definiowane było bezpieczeństwo Europy i deeskalacja napięcia między Rosją a NATO, a nie mają tego robić Niemcy, naszym kosztem.

Czy jakkolwiek powinniśmy w tym kontekście zmienić naszą strategię wobec wojny w Ukrainie?

Oczywiście, że tak. W jaki sposób? Po pierwsze, nie powinna ona stać w sprzeczności ze strategią amerykańską. Bo siłą rzeczy będziemy źle odbierani, a chcemy być w grze. W żadnym wypadku nie mamy być antyukraińscy. Ale ta świadomość już jest w kierownictwie politycznym Ukrainy, że tak dalej nie można. Dziś głównym problemem jest to, jak zakończyć wojnę i jak zagwarantować pokój, a nie prowadzić tę wojnę dalej, bo ona może się skończyć katastrofą dla Ukrainy, ale także dla nas. Rosja nie ustąpi, dlatego że ma za sobą ogromnego protektora, jakim są Chiny. Chiny są tą wojną zainteresowane, bo jeżeli Pekin by powiedział: Rosja, Putin, stop, to Putin by ustąpił.