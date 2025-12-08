Nowa Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych może w Europie wywoływać szok, ale nie wzięła się z niczego, mówią eksperci. W globalnej grze o wpływy USA powoli przegrywają i to jest prawdziwe dno triumfalistycznej i aroganckiej retoryki Trumpa. Możliwe, że 47. prezydent USA chce w ten sposób zmobilizować swój kraj do wysiłku; na pewno robi to w sposób chaotyczny, a może i błędny, ale diagnoza z NSS jest brutalna. Świat pożegnał się z amerykańską hegemonią. Stał się bipolarny, a jeśli w istocie dojdzie do strategicznej współpracy na linii Pekin-Moskwa- Delhi, to sfera euro-atlantycka będzie w poważnym kłopocie. Tym ważniejsze jest dla Waszyngtonu odbudowanie potencjału gospodarczego i militarnego Stanów. Możemy tylko płakać rzewnymi łzami, ale wzmocnienie się na własnym podwórku i powstrzymanie chińskich wpływów na obszarze obu Ameryk, odbędzie się kosztem Europy. Oczywiście dla nas to Europa jest najważniejsza, bo to nasz dom. Nasi sąsiedzi i najważniejsi partnerzy gospodarczy. To nasze otoczenie.

Dlaczego postrzeganie relacji z Europą w NNS powinno się zmienić?

Trudno nie mieć wrażenia, że prócz dużej dozy realizmu niektóre z wniosków z NSS są nazbyt obciążone ideologicznie założeniami ruchu MAGA. Właśnie tego dotknął polski premier Donald Tusk w swoim niezwykle popularnym w skali świata wpisie na X sprzed kilku dni. „Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie problemem. Mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, bo to jedyna rozsądna strategia dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.” Tak, to dość logiczna korekta fundamentów myślowych, na których ufundowano NSS. Bo wbrew jej tezom najważniejszymi instrumentami strategicznego wzmocnienia Unii Europejskiej (tak, by faktycznie była drugim filarem wspierającym sferę euro-atlantycką) jest budowanie wspólnego potencjału obronności w oparciu o skoordynowaną politykę przemysłową i wspólne finansowanie. Owszem, autorzy NSS mają rację, że Unia Europejska przespała dwie dekady rosyjskiego putinizmu; popełniła wiele błędów, a może jest nawet – jak widzi to polemizujący z Tuskiem Elon Musk – wciąż jest biurokratycznym potworem. Niemniej wciąż ma potencjał do zmiany i wspólne – nie do pogardzenia – zasoby.

Jakie zadania dla polskich polityków?

tylko tak przedefiniujemy kategorię suwerennego bezpieczeństwa Europy zachodniej w stronę nacisku na mocniejszą ochronę północno – wschodniej flanki NATO; tu czai się największe ryzyko dla systemu światowej demokracji i stabilności Zachodu.

Skonfliktowana i skłócona Europa narodów na pewno nie będzie lepszym partnerem strategicznym dla Ameryki, choć – bez wątpienia – będzie łatwiejsza do zwasalizowania. Twórcy NSS powinni więc dokonać stosownej korekty. Jeśli świat w istocie ma być mozaiką stref wpływów, dlaczego oddawać Europę, czy jej część przeciwnikom? I kto będzie lepszym sojusznikiem USA, niż Europa? I tu jest – wyjątkowe miejsce dla Polski – miejsce wciąż zaniedbane, bo największa nawet popularność tweetów Donalda Tuska nie zmieni faktu, że nie jesteśmy zapraszani do stołu negocjacyjnego w sprawie Ukrainy.