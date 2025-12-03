Aktualizacja: 03.12.2025 13:55 Publikacja: 03.12.2025 13:19
Władimir Putin i jego doradca Jurij Uszakow podczas rozmów z delegacją amerykańską
Foto: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS
Jego postawę można by uznać za nierealistyczną. Ale on pewnie uważa, że gospodarka Rosji – przestawiona na wojenne tory – zapewni mu w końcu zwycięstwo na polu bitwy.
Ponieważ ewentualne gospodarcze kłopoty spowodowane militaryzacją ekonomii nie pojawiają się z dnia na dzień, tylko w dłuższych okresach, Kreml sądzi zapewne, że nie musi się zbytnio spieszyć. Przynajmniej jeszcze do końca przyszłego roku.
Dlatego nie ustępuje z niczego, nawet z takich żądań, które automatycznie przysparzają mu znacznie więcej wrogów.
Czytaj więcej
Rosyjski dyktator uzależnił polityczne, społeczne i gospodarcze życie w kraju od wojny z Ukrainą....
A do takich należy domaganie się międzynarodowego uznania podbojów w Ukrainie. Żądanie absolutnie nie do przyjęcia przez Europejczyków, którzy osiemdziesiąt lat pokoju zawdzięczają właśnie rezygnacji ze zmian granic siłą i odmowie uznania ich. Od Hiszpanii po Finlandię nikt w tej kwestii raczej nie poprze Putina.
Stąd pewnie gwałtowne, putinowskie oskarżenia Europy o to, że chce napaść na Rosję i jest główną przeszkodą w zawarciu pokoju z Ukrainą. Na jego, rzecz jasna, warunkach.
Kreml pewnie dobrze wyczuwa i próbuje wykorzystać wahanie Waszyngtonu w sprawie Ukrainy i naszego kontynentu. A USA nie są pewne, jak długo mogą sobie pozwolić na grzęźnięcie w niekończących się rozmowach z Putinem, odwracając się tym samym od rejonu Pacyfiku i głównego swego problemu – rywalizacji z Chinami. Stąd dziwaczne zachowania amerykańskie wobec wojny w Ukrainie i próby jej szybkiego zakończenia z pominięciem Europejczyków w negocjacjach.
Przeciągające się debaty z Kremlem mogą doprowadzić do tego, że Biały Dom odstąpi w końcu od roli samozwańczego pośrednika między Moskwą i Kijowem. Jeśli jednak USA zrezygnują obecnie z angażowania się w sprawy Europy, kontynent samodzielnie nie udźwignie konfrontacji z Rosją. Europejczycy potrzebują czasu – kilku lat – by się do tego przygotować.
Czytaj więcej
Czy Europę stać jeszcze na samodzielność? Unia Europejska powstała i nabrała siły pod presją amer...
Bez wątpienia Kreml doskonale zdaje sobie z tego sprawę i nie ma zamiaru niczego ułatwiać: ani USA, ani Europie. Tym bardziej, że jego własna gospodarka wyznacza mu inny horyzont czasowy – prawdopodobnie jednego roku. Stąd gwałtowne ataki propagandowe na Europę jako winowajcę przeciągającej się wojny i sugestie wobec Waszyngtonu, że bez ingerencji Europejczyków oba państwa (a raczej ich przywódcy) szybko by się porozumieli.
A Biały Dom obecnie pewnie próbuje rozwiązać problem, co robić dalej i kogo powinien zacząć naciskać i szantażować, by zakończyć wojnę w Ukrainie: Kijów czy Brukselę. Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiej administracji (już po klapie ostatnich rozmów na Kremlu) sugerują, że znów ich ofiarą może paść nieszczęsna Ukraina. Cel najłatwiejszy, awantura amerykańsko-europejska mimo wszystko mogłaby mieć bardzo złe konsekwencje dla obu stron. Bez poparcia Europy USA na przykład nie mogą raczej liczyć na sukces w konfrontacji z Chinami.
Intrygujące, że po amerykańskiej stronie nie pojawia się chęć wywarcia naprawdę silnej presji na Rosję, by zmusić ją do ustępstw. Nie można wykluczyć, że Donald Trump nadal żywi nadzieję na przeciągnięcie Putina na swoją stronę w konfrontacji z Chinami. Jeśli tak, to źle świadczy to o rozumieniu otaczającego świata przez amerykańskiego prezydenta. Kreml bowiem jest obecnie zbyt uzależniony od Pekinu, by próbować zerwania z nim.
Cóż więc pozostaje USA? Albo dalsze prowadzenie długich i nudnych dyskusji z Putinem o Ukrainie, albo ostentacyjne zdystansowanie się od spraw europejskich.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent zawetował „ustawę łańcuchową”, by dołożyć premierowi, a nie dlatego, że ma jakieś sensowne rozeznanie...
Oskarżenia wobec Peta Hegsetha o wydanie rozkazu, który miał rzekomo doprowadzić do popełnienia przez US Army zb...
„Tusk chce pieniędzmi polskich obywateli spłacać niemieckie zbrodnie” – czytamy na oficjalnym profilu Jarosława...
Co różni Viktora Orbána od Karola Nawrockiego? Przede wszystkim to, że ten pierwszy jest premierem, a Nawrocki p...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Dwa przewroty kopernikańskie na jednej konferencji prasowej. Jeden oficjalnie wymieniony przez Donalda Tuska: „T...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas