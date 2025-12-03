Rzeczpospolita
Kłopoty z A320 nie mają końca. Airbus tnie prognozę dostaw

Konieczność kontroli kolejnych maszyn z rodziny A320 spowodowała, że Airbus obniżył prognozę dostaw na 2025 rok. Okazało się właśnie, że z tym bestsellerem są kolejne kłopoty.

Publikacja: 03.12.2025 13:24

Kłopoty z A320 nie mają końca. Airbus tnie prognozę dostaw

Foto: Bloomberg

Danuta Walewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są najnowsze wyzwania związane z dostawami samolotów A320, które wpłynęły na prognozę Airbusa?
  • Dlaczego mimo problemów technicznych akcje Airbusa zyskały na wartości?
  • Jakie konkretne usterki wykryto w samolotach A320 i jakie mają one źródło?
  • Jakie działania podjął Airbus aby rozwiązać problemy z silnikami w trudnych warunkach pogodowych?

Rynek zaskakująco pozytywnie zareagował na te informacje. Akcje Airbusa podrożały w środę rano o 2,1 proc. Powodem było to, że nawet przy mniejszych dostawach wyniki finansowe zostały podtrzymane.

Trzecia akcja przywoławcza tylko w ciągu pięciu dni

Nowy kłopot, o którym Airbus poinformował 2 grudnia wieczorem, dotyczy silników wyprodukowanych przez amerykańską firmę Pratt&Whitney. Poprzednie dwie akcje przywoławcze związane były z koniecznością zmian w oprogramowaniu (ogłoszenie z piątku, 28 listopada, dotyczyło ok. 6 tys. maszyn) oraz wymiany aluminiowych paneli w kadłubie (poniedziałek, 1 grudnia) i to zarówno w samolotach, które są w produkcji, jak i już eksploatowanych przez przewoźników. Jak się okazało, problematycznych egzemplarzy łącznie jest nie „kilkadziesiąt”, jak wcześniej informował sam Airbus, ale 628. Z tej liczby 168 jest obecnie eksploatowanych przez linie lotnicze, a 240 znajduje się na liniach produkcyjnych z różnym stopniem zaawansowania montażu. Pozostałe są w początkowej fazie składania kadłuba.

Jak poinformował rzecznik Airbusa, mimo zaplanowanej akcji przywoławczej, maszyny z wadliwymi panelami mogą bezpiecznie latać i nie ma jakiegokolwiek zagrożenia związanego z niedoróbką dostawcy.

Czytaj więcej

Najszybciej ze zmianami w oprogramowaniu airbusów A320 uporały się węgierskie linie Wizz Air
Transport
Akcja serwisowa Airbusa niemal zakończona. Samoloty wracają na trasy
Ten niekorzystny dla Airbusa zbieg okoliczności pokazuje, jak niestabilny jest łańcuch dostaw i jak trudno jest prowadzić skuteczną kontrolę jakości.

Początkowo Airbus nie chciał poinformować, jaka firma była dostawcą wadliwych paneli, które, jak się okazało, mają nierówną grubość. Teraz już wiadomo, że chodzi o hiszpański Sofitec Aero SL z Sewilli.

Samolotów będzie mniej, niż planowano

W środę rano, 3 grudnia Airbus poinformował o obniżonej prognozie dostaw na ten rok. Ma to być nie 825, ale 790 samolotów. Producent podał w oświadczeniu, że „ostatni przypadek związany z wadliwymi panelami aluminiowymi znacząco wpłynął na tempo dostaw gotowych maszyn”. Chodzi o montowane w Tuluzie i Hamburgu samoloty z rodziny A320. Jednocześnie jednak Airbus utrzymał prognozę tegorocznych wyników finansowych.

„Jest oczywiste, że wcześniejsze plany dostaw były zbyt ambitne” – czytamy w informacji analityka z rynku lotniczego Dudleya Shanleya z Goodbody. Airbus potwierdzał je jeszcze w październiku.

Czytaj więcej

Czarna seria Airbusa. Nowe problemy z najpopularniejszym modelem samolotu
Transport
Czarna seria Airbusa. Nowe problemy z najpopularniejszym modelem samolotu

I jest to drugi kolejny rok, kiedy Airbus jest zmuszony do obniżenia planu dostaw. W 2024 r. do korekty w dół doszło już w połowie roku i także chodziło o ok. 30 maszyn. Ostatecznie klienci europejskiego konsorcjum odebrali ich nie 800, ale 770.

Marznąca mgła to problem dla niektórych silników

Kolejnym problemem, jaki został ujawniony, to możliwość kłopotów z silnikami do A320neo produkcji Pratt&Whitney (P&W) w zimowych warunkach, konkretnie wówczas, gdy maszyna znajduje się w marznącej mgle.

W nowej rekomendacji dla przewoźników wszystkie A320neo wyposażone w napęd PW1100G mogą bezpiecznie startować jedynie wówczas, gdy widoczność jest większa, niż 150 metrów. Airbus poinformował także, że serwis naziemny już otrzymał odpowiednie instrukcje, w jaki sposób prowadzić procedury odladzania, tak aby nie doszło do kłopotów w trudnych warunkach pogodowych.

Podkreślił jednocześnie, że jest to rozwiązanie tymczasowe i cały czas szukana jest ostateczna metoda pozbycia się tego problemu. Pracuje już nad tym P&W. Najwięcej maszyn z silnikami PW1100G mają w swojej flocie Lufthansa, SAS i Finnair.

Jak poinformował rzecznik Airbusa, producent zdecydował się na takie zalecenia po tym, jak kłopoty z silnikami w A320 miała Air Astana 15 listopada 2025 r. na lotnisku w Ałmatach. Lot został wówczas odwołany.

Przy tym nie wszystkie maszyny z rodziny A320 mają ten problem. Silniki LEAP-1A wyprodukowane przez CFM International LEAP-1A funkcjonują normalnie nawet w najtrudniejszych warunkach.

