W Europie największy udział w pełni elektrycznych samochodów w pierwszych rejestracjach należy do będącej poza UE Norwegii, która wcześnie rozpoczęła elektryfikację, a kupującym samochody zaoferowała wiele zachęt. W październiku 2025 r. 97,4 proc. rejestrowanych tam samochodów osobowych stanowiły elektryki. W tym samym czasie w Danii miały one 70,6 proc. rynku, w Islandii 48,7 proc., w Holandii 40,2 proc., w Belgii 36,4 proc., w Szwecji 36,2 proc., w Finlandii 35,8 proc., w Wielkiej Brytanii 25,4 proc., w Niemczech 21 proc. Z kolei Europa Środkowo-Wschodnia ciągle odstaje od Zachodniej o kilka długości: na Węgrzech w październiku e-auta miały 8,7 proc. rejestracji, w Czechach 5,4 proc., na Słowacji 4,9 proc.

Dla europejskich producentów samochodów coraz większym zagrożeniem staje się ostra konkurencja tanich elektryków z Chin, gdzie auta elektryczne zaczynają dominować. W 2024 r. ich sprzedaż (w tym hybryd plug-in) sięgnęła niemal 50 proc. całego chińskiego rynku nowych aut osobowych. Według CarNewsChina, na sprzedanych w pierwszej połowie 2025 r. 10,9 mln samochodów osobowych, pojazdów New Energy Vehicle (NEV – tak określa się w Chinach elektryki i hybrydy plug-in) było 5,4 mln, o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Rozpędził się także eksport: w pierwszym półroczu tego roku Chiny wyeksportowały po raz pierwszy w takim czasie ponad 1 mln NEV, o trzy czwarte więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2024 r.

Nepal jedzie z prądem

Tę ekspansję widać nie tylko w Europie, gdzie udział chińskich elektryków w rynku tego rodzaju aut przekracza już jedną dziesiątą. Chińczycy już zalewają swoimi e-autami rynki azjatyckie, przyczyniając się do dynamicznej ich elektryfikacji. Przykładem jest sąsiedni Nepal, gdzie w roku podatkowym 2024/2025 elektryki stanowiły 73 proc. całego importu pojazdów, a najpopularniejszą marką jest BYD. – W zeszłym roku podatkowym sprzedaliśmy prawie 3600 sztuk BYD i spodziewamy się wyższych liczb w tym roku, biorąc pod uwagę rosnący popyt i zainteresowanie pojazdami elektrycznymi – powiedziała dziennikowi "Kathmandu Post" Yamuna Shrestha, dyrektor zarządzająca Cimex Inc., dystrybutora BYD w Nepalu.

Zmianom rynku w Nepalu, gdzie Kathmandu należy do najbardziej zanieczyszczonych miast świata, sprzyja polityka państwa. W połowie 2021 r. rząd radykalnie obniżył cła importowe oraz podatki akcyzowe na pojazdy elektryczne, a nabywcy mogli skorzystać z pożyczek na ich zakup do 90 proc. wartości auta. Przy tym Nepal produkuje znaczną ilość energii z hydroelektrowni, więc elektryki wpisują się w strategię ograniczania zużycia importowanego paliwa.

Chińskie elektryki dominują także w Malezji, gdzie sprzedaż BYD daleko wyprzedza pozostałe główne na tamtejszym rynku marki: Teslę i BMW. Z kolei bardzo szybko elektryfikujący swoją motoryzację Wietnam robi to głównie własnymi siłami. Według danych VnExpress International za pierwsze osiem miesięcy 2025 r., sprzedaż samochodów elektrycznych sięgnęła tam 90 tys. sztuk, co dało im 26-proc. udział w rynku. Dominuje rodzima marka VinFast – wietnamski producent samochodów elektrycznych, autobusów i skuterów. Mająca siedzibę w Singapurze firma od 2022 r. jest już obecna na rynkach globalnych i notowana na giełdzie NASDAQ.