Ochrona zdrowia w centrum uwagi polityków. Konkurencja na szczyty i spotkania

Tym samym Lewica decyduje o przyspieszeniu przedstawienia swojego projektu, który był zapowiadany od wielu miesięcy. Zdrowie jest obecnie najgorętszym tematem dyskusji politycznej. Wystarczy spojrzeć na nagłówki portali. Money.pl informuje, że ma dojść do spotkania „na szczycie” z udziałem premiera, szefowej resortu Joanny Sobierańskiej-Grendy i szefów NFZ w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia. Zdrowie ma też być tematem wtorkowego, kolejnego spotkania „na szczycie”, tym razem liderów partii koalicyjnych. Za to 5 grudnia odbędzie się zapowiadany od wielu tygodni Szczyt Medyczny organizowany przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego kancelarię.

Rząd uprzedził jednak prezydenta i 4 grudnia ma odbyć się spotkanie rządowe w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia. To nowa informacja. A 13 grudnia – to z kolei podaje Wp.pl – PiS ma zorganizować spotkanie w tej sprawie w ramach podsumowania i rozliczenia dwóch lat rządów Donalda Tuska. Politycy opozycji od kilku tygodni podkreślają, że dla nich ochrona zdrowia to jeden z najważniejszych tematów. Sprawę podgrzały poniedziałkowe informacje o propozycji MZ oszczędności w całym systemie. Lewica podkreśla, że wszelkim propozycjom cięć w ochronie zdrowia się sprzeciwia.

Co na to koalicjanci Nowej Lewicy? Wydaje się, że nie są zaskoczeni, bo Lewica swoje pomysły sygnalizowała już wiele miesięcy temu. – Będziemy komentować, gdy pojawi się projekt – ucina nasz rozmówca z KO. W tle tego wszystkiego dyskutowana jest pozycja polityczna minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jej umocowanie w rządzie zależy wyłącznie od Donalda Tuska, który przy okazji rekonstrukcji zapowiedział „odpolitycznienie” resortu (co też się stało). Dla nowej szefowej resortu obecna sytuacja finansowa systemu ochrony zdrowia to pierwszy duży polityczny kryzys.

Co na to wszystko eksperci? – W mojej ocenie obszar zdrowia zawsze jest przedmiotem krytyki opozycji. To swego rodzaju „chłopiec do bicia”. Zawsze znajdą się zjawiska czy sprawy, które nie są satysfakcjonujące – ani dla lekarzy, ani dla pacjentów. Z perspektywy opinii publicznej obraz systemu ochrony zdrowia w Polsce jest niejednoznaczny – mówi prof. Ewa Marciniak, szefowa CBOS. Jak wskazuje, z jednej strony rośnie odsetek osób, które zauważają poprawę kompetencji lekarzy. Z drugiej – maleje ogólne przekonanie, że opieka zdrowotna jest bezpłatna. – W tym roku tylko 22 proc. respondentów odpowiedziało, że opieka jest bezpłatna. W 2012 r. ponad połowa uważała ją za bezpłatną. Co to oznacza? Mimo że konstytucyjnie ma ona charakter bezpłatny, w praktyce wielu pacjentów ponosi realne koszty leczenia. Stąd poczucie, że za opiekę trzeba płacić. Z innych moich badań wynika też, że ludzie są skłonni zaakceptować niewielkie współpłacenie za system – podkreśla prof. Marciniak.