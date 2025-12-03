Reklama

Lewica chce likwidacji składki zdrowotnej. Proponuje nowy podatek

Nowa Lewica chce wkrótce pokazać kompleksową reformę systemu ochrony zdrowia i likwidację składki zdrowotnej – ustaliła „Rzeczpospolita”. Propozycja zawiera wprowadzenie nowego podatku zdrowotnego, który obejmie zarówno płatników CIT, jak i PIT.

Publikacja: 03.12.2025 04:30

Foto: Adobe Stock

Michał Kolanko

Lewica szykuje się do mocnego wejścia w najgorętszy dziś obszar sporu politycznego – system ochrony zdrowia. W najbliższym czasie ma przedstawić projekt głębokiej reformy, który – jak słyszymy – „wywraca stolik”. – To bardzo kompleksowa propozycja. Reforma, której kształt wymaga zmian w setkach ustaw. Jej kluczowym elementem jest likwidacja składki zdrowotnej i zastąpienie jej jednym podatkiem zdrowotnym – mówi „Rzeczpospolitej” rzecznik prasowy Nowej Lewicy Łukasz Michnik, który koordynuje prace nad projektem.

Jak podkreśla, nowy podatek obejmie zarówno płatników PIT, jak i CIT. W zamyśle Lewicy to uprości system podatkowy i będzie oznaczać największą od lat obniżkę obciążeń zdrowotnych – zarówno dla pracowników, jak i dla małych oraz średnich przedsiębiorców. – Dzięki tym zmianom w ciągu kilku lat Polska miałaby dojść do średniej OECD pod względem wydatków na ochronę zdrowia – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Michnik.

Czy reforma trafi do Sejmu jako projekt poselski, czy też rządowy, wymagający wcześniejszych, żmudnych uzgodnień koalicyjnych? – To będzie propozycja reformy obejmująca setki ustaw, które będą wymagać zmian – odpowiada Michnik. Dodaje, że prace nad dokumentem trwały od wielu miesięcy. 

Ochrona zdrowia w centrum uwagi polityków. Konkurencja na szczyty i spotkania 

Tym samym Lewica decyduje o przyspieszeniu przedstawienia swojego projektu, który był zapowiadany od wielu miesięcy. Zdrowie jest obecnie najgorętszym tematem dyskusji politycznej. Wystarczy spojrzeć na nagłówki portali. Money.pl informuje, że ma dojść do spotkania „na szczycie” z udziałem premiera, szefowej resortu Joanny Sobierańskiej-Grendy i szefów NFZ w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia. Zdrowie ma też być tematem wtorkowego, kolejnego spotkania „na szczycie”, tym razem liderów partii koalicyjnych. Za to 5 grudnia odbędzie się zapowiadany od wielu tygodni Szczyt Medyczny organizowany przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego kancelarię.

Rząd uprzedził jednak prezydenta i 4 grudnia ma odbyć się spotkanie rządowe w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia. To nowa informacja. A 13 grudnia – to z kolei podaje Wp.pl – PiS ma zorganizować spotkanie w tej sprawie w ramach podsumowania i rozliczenia dwóch lat rządów Donalda Tuska. Politycy opozycji od kilku tygodni podkreślają, że dla nich ochrona zdrowia to jeden z najważniejszych tematów. Sprawę podgrzały poniedziałkowe informacje o propozycji MZ oszczędności w całym systemie. Lewica podkreśla, że wszelkim propozycjom cięć w ochronie zdrowia się sprzeciwia.

Co na to koalicjanci Nowej Lewicy? Wydaje się, że nie są zaskoczeni, bo Lewica swoje pomysły sygnalizowała już wiele miesięcy temu. – Będziemy komentować, gdy pojawi się projekt – ucina nasz rozmówca z KO. W tle tego wszystkiego dyskutowana jest pozycja polityczna minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jej umocowanie w rządzie zależy wyłącznie od Donalda Tuska, który przy okazji rekonstrukcji zapowiedział „odpolitycznienie” resortu (co też się stało). Dla nowej szefowej resortu obecna sytuacja finansowa systemu ochrony zdrowia to pierwszy duży polityczny kryzys. 

Poczekalnia szpitala onkologicznego w Chorzowie
Co na to wszystko eksperci? – W mojej ocenie obszar zdrowia zawsze jest przedmiotem krytyki opozycji. To swego rodzaju „chłopiec do bicia”. Zawsze znajdą się zjawiska czy sprawy, które nie są satysfakcjonujące – ani dla lekarzy, ani dla pacjentów. Z perspektywy opinii publicznej obraz systemu ochrony zdrowia w Polsce jest niejednoznaczny – mówi prof. Ewa Marciniak, szefowa CBOS. Jak wskazuje, z jednej strony rośnie odsetek osób, które zauważają poprawę kompetencji lekarzy. Z drugiej – maleje ogólne przekonanie, że opieka zdrowotna jest bezpłatna. – W tym roku tylko 22 proc. respondentów odpowiedziało, że opieka jest bezpłatna. W 2012 r. ponad połowa uważała ją za bezpłatną. Co to oznacza? Mimo że konstytucyjnie ma ona charakter bezpłatny, w praktyce wielu pacjentów ponosi realne koszty leczenia. Stąd poczucie, że za opiekę trzeba płacić. Z innych moich badań wynika też, że ludzie są skłonni zaakceptować niewielkie współpłacenie za system – podkreśla prof. Marciniak.

Politolożka zwraca uwagę, że notowania rządu w ostatnich miesiącach nieznacznie się poprawiają. – Uważam, że wychodzenie z nowymi pomysłami w obszarze zdrowia ma sens, o ile są to propozycje systemowe, a nie tylko dotyczące sposobu finansowania ochrony zdrowia. Pytanie, co dokładnie wiąże się z propozycjami Lewicy w odniesieniu do całości systemu – dodaje.

Tymczasem Donald Tusk w jednym ze swoich filmów w mediach społecznościowych zapowiedział kolejne podejście do pomysłu obniżenia składki zdrowotnej. Lewica nie chce o tym słyszeć. 

Nie tylko zdrowie. Nowa Lewica stawia na kolejne ustawy, w tym o świeckim państwie 

Z naszych rozmów z politykami koalicji wynika, że zdrowie, jak i kwestie mieszkaniowe oraz zmiany na rynku pracy uznają za najważniejsze wyzwania i zarazem najbardziej przyciągające uwagę mediów oraz wyborców. Z ostatniego sondażu CBOS wynika, że 93 proc. badanych oczekuje, że rząd będzie zajmował się poprawą dostępu do usług medycznych, a 91 proc. chce, by priorytetem rządu było bezpieczeństwo. Na jednym z ostatnich miejsc znalazły się za to rozliczenia poprzedniej władzy oraz zmiany w prawie aborcyjnym.

 

Nowy budynek badawczy w Kampusie Medycznym Kraków-Prokocim
Nowa Lewica sygnalizowała też własną ustawę dotyczącą podatku katastralnego (Partia Razem już taki projekt zaprezentowała). Jak zapowiedziała w poniedziałek w Radiu ZET szefowa klubu Anna Maria Żukowska, ten pomysł zostanie zaprezentowany już „niebawem”. Jednak we wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaprzeczył, by ten projekt miał się pojawić w grudniu. Za to na pewno w czwartek na Stałym Komitecie Rady Ministrów ma być omawiany projekt dotyczący wzmocnienia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, jedna z flagowych propozycji resortu rodziny, pracy i polityki społecznej minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy. Ten pomysł budzi spore emocje, zwłaszcza wśród polityków i zwolenników Konfederacji.

Z naszych rozmów wynika, że w 2026 r. Nowa Lewica chce położyć za to nacisk na zmiany wprowadzające świeckie państwo.

Źródło: rp.pl

Poczekalnia szpitala onkologicznego w Chorzowie
Budynek Ministerstwa Zdrowia w Warszawie
Nowy budynek badawczy w Kampusie Medycznym Kraków-Prokocim
