Marcin Przydacz o zadośćuczynieniach od Niemiec: Donald Tusk chce przyjmować na siebie odpowiedzialność

Marcin Przydacz
– Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest – mówił premier Donald Tusk podczas spotkania z kanclerzem Friedrichem Merzem w poniedziałek 1 grudnia w Berlinie. Zapowiedział, że jeśli Polska nie uzyska „jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji”, to – dodał Tusk – w przyszłym roku rozważy decyzję, że „Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków”.
Zdaniem Marcina Przydacza, gościa Radia ZET, takie rozwiązanie „zaburza percepcję tego, kto jest odpowiedzialny za II wojnę światową”. – Okazuje się, że pan premier Tusk chce przyjmować na siebie odpowiedzialność, przynajmniej częściową, zamiast wykazać się jakąkolwiek skutecznością wobec swojego politycznego przyjaciela, bo przecież są w jednej grupie politycznej z Friedrichem Merzem. (...) Pan premier nie podejmował wcześniej twardo tego tematu, a wręcz przeciwnie, mówił, że Niemcy mają swoje uzasadnione argumenty, by nie wypłacać Polsce zadośćuczynienia – mówił Marcin Przydacz.
Na uwagę, że być może intencją premiera było to, by ofiary II wojny światowej szybciej dostały pieniądze, Marcin Przydacz odparł, że „jeśli tak rozumieć intencje premiera, że jest chęć wyścigu z czasem, to dlaczego w zeszłym roku podczas konsultacji z kanclerzem Niemiec ten temat się nie pojawił”?
– „Do tej pory to obśmiewano, mówię tutaj o politykach Platformy Obywatelskiej, pan minister Sikorski mówił, że on będzie trzymał kciuki, niech prezydent działa w zakresie zadośćuczynienia od Niemiec” – powiedział Marcin Przydacz. Dodał, pod adresem Sikorskiego, że powinien w tej sprawie „wziąć się do roboty jako minister spraw zagranicznych”.
– Podobnie z premierem. Kolejne miesiące, kolejne lata mijają. Nic w tej sprawie nie zrobiono, a dzisiaj próbuje obciążyć polskiego podatnika wypłatą tego zadośćuczynienia. Może jeszcze weźmie kredyt na procent w Deutsche Banku, żeby niemiecki bank sobie na tym zarobił. Z takim podejściem to naprawdę trudno jest postawę pana premiera szanować” – dodał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
