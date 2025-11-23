Sobierańska-Grenda jest menadżerką z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o zarządzanie szpitalami, koordynację polityk zdrowotnych i nie tylko. Jednak na efekty polityczne nie trzeba było długo czekać. Do pierwszego kryzysu, który następuje teraz. Bo aktualnie koalicjanci odcinają się od działań resortu, skoro nie mają w nim przedstawicieli. I wszystko zrzucają na decyzję premiera Tuska. –Był nasz bardzo dobry wiceminister Kos – został odwołany, uważam, że niepotrzebnie – mówił prezes PSL i szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Radiu ZET. Z drugiej strony nasi rozmówcy z rządu zwracają uwagę, że ten model zapobiega partyjnej, „krzyżowej" blokadzie obecnej w resortach, gdzie są sprzeczne podejścia i interesy koalicjantów reprezentowanych przez wiceministrów.

Co z pozycją samej szefowej MZ? Z naszych rozmów wynika, że poza wsparciem Tuska, Sobierańska-Grenda ma dobrze współpracować z innymi bardzo ważnymi postaciami w rządzie, w tym z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Ważną postacią w rządzie, jak już pisaliśmy, jest też minister Maciej Berek, odpowiedzialny za nadzór nad wdrożeniem jego polityk. Ten ostatni regularnie zresztą spotyka się z kolejnymi ministrami i monitoruje ich prace. Niedawno rozmawiał właśnie z szefową resortu zdrowia. – Ale tylko osobiste wsparcie Tuska decyduje o mocy politycznej szefowej resortu zdrowia. Ta nominacja to był przecież jego pomysł – mówi nam rozmówca z rządu.

MZ między młotem a kowadłem. Pałac Prezydencki mocno zaangażowany w sytuację w ochronie zdrowia

Wsparcie polityczne na najwyższym szczeblu na pewno jest potrzebne resortowi zdrowia. Najnowszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazuje w sumie katastrofalne oceny tego, jaki jest stan systemu ochrony zdrowia. Tylko 5 proc. respondentów uznaje, że jego działanie uległo poprawie, ale aż 45 proc. ankietowanych twierdzi, że sprawy mają się coraz gorzej. Trudno się dziwić. Mniej więcej codziennie w mediach pojawiają się nagłówki o odsyłaniu chorych pacjentów ze szpitali. To zresztą pole starcia między Naczelną Izbą Lekarską (NIL), a premierem Donaldem Tuskiem. Oczywiście nowa szefowa MZ sprawuje swoją funkcję dopiero od końca lipca, ale pacjentów i wyborców niewiele to obchodzi.

Jeszcze bardziej kłopotliwe jest to, że ochrona zdrowia jest regularnie w różnych sondażach wskazywana przez Polaków jako jeden z najważniejszych tematów, którym powinni zajmować się politycy. W najnowszym badaniu CBOS z 3-5 listopada prawie wszyscy ankietowani (93 proc.) uznają poprawę dostępu do świadczeń medycznych za priorytet rządu. Bezpieczeństwo i obronność są na drugim miejscu (91 proc.)