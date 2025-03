Donald Tusk się znów wściekł

Kluczowe pytanie brzmi, dlaczego nagle pojawił się projekt zakazu sprzedaży e-papierosów wszystkim konsumentom, skoro w ubiegłym roku wydawało się, że ten pomysł kompletnie upadł, a do Sejmu trafił projekt dotyczących tylko niepełnoletnich. Z naszych informacji od źródeł wynika, że ostatnie działanie Ministerstwa Zdrowia to efekt nieprzyjemnej rozmowy na dywaniku u premiera Donalda Tuska. Roboczy tytuł spotkania jest doskonale już w Polsce znany: „Donald Tusk się wściekł”. Tym razem na Izabelę Leszczynę. To po rozmowie z Tuskiem resort zdrowia przygotował obecny projekt ustawy z całkowitym zakazem sprzedaży e-papierosów.

Co mogło być tłem rozmowy w Kancelarii Premiera? W „Rzeczpospolitej” już pod koniec 2024 roku opisywaliśmy kulisy wojny o e-papierosy i pytania dotyczące m.in. relacji prawnika Marka Chmaja, spółki Evapify Poland (lidera na rynku jednorazowych e-papierosów z nikotyną w Polsce) oraz resortem zdrowia i jego szefową. Sprawa z resztą rozgrzewa kuluary Sejmu już od dawna.

Co na to wszystko samo Ministerstwo Zdrowia? Zapytaliśmy resort, ale do tej pory nie udało nam się uzyskać oficjalnego stanowiska. A rzecznika całego rządu jak nie było, tak dalej nie ma.

Pytania o koordynację prac legislacyjnych w rządzie. Czy ktoś nad tym panuje?

W tle pojawiają się pytania o koordynację prac nad projektami w rządzie już nie tylko wokół e-papierosów, ale w ogóle tymi, które wychodzą z resortów, a dotykają kluczowych branż gospodarki. To też szersze pytanie, jak wyglądają prace nad innymi, „szerokimi” projektami w rządzie, takimi choćby jak ustawa wiatrakowa, kwestie związane z mieszkalnictwem, likwidacją Funduszu Kościelnego itd.

Kwestie e-papierosów i tytoniowych saszetek będą miały swój ciąg dalszy w czasie prac nad ustawą w Sejmie. Zwłaszcza zakaz sprzedaży saszetek z wielu przyczyn może okazać się kontrowersyjny. Z naszych rozmów wynika bowiem, że w tej sprawie w rządzie interweniowały już organizacje pracodawców.

Jak dalej ma przebiegać harmonogram prac nad ustawami? Projekt dotyczący nieletnich czeka na notyfikację Komisji Europejskiej, co ma nastąpić pod koniec kwietnia. Jeśli tak się stanie, prace ruszą ponownie, co utoruje przyjęcie projektu być może jeszcze przed wakacjami. Co z drugą, szerszą regulacją? Ten proces potrwa dłużej, bo projekt znajduje się dopiero na starcie prac legislacyjnych w rządzie. Przy okazji wspomnianego wpisu do wykazu prac legislacyjnych znajduje się adnotacja, że Rada Ministrów ma przyjąć projekt w III kwartale 2025 roku, czyli teoretycznie mógłby trafić do Sejmu jesienią.