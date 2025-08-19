Śledztwo, które w połowie lipca wszczęła Prokuratura Regionalna w Rzeszowie to efekt m.in. zawiadomienia, jakie po wewnętrznym audycie złożył w kwietniu tego roku nowy zarząd Polskiej Fundacji Narodowej w Warszawie. Wśród nich jest ujawniona przez „Rzeczpospolitą” sprawa „złotych spadochronów” – nowych umów o pracę oraz zakazy konkurencji z ówczesnymi członkami zarządu, którzy odchodzili ze stanowisk wiosną 2024 r. – Dotyczy wyrządzenia w okresie od października 2017 r. do lutego 2024 r. w Warszawie, przez członków zarządu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Polskiej Fundacji Narodowej – informuje nas rzeczniczka prokuratury Dorota Sokołowska-Mach. Sama PFN oszacowała swoją szkodę na co najmniej 30 mln zł. Ale to nie koniec, bo audyty w PFN wciąż trwają. Ujawniły one niezwykle wysokie koszty funkcjonowania Fundacji. Np. odkryto 9- lub nawet 12-miesięczne okresy wypowiedzenia dla dyrektorów. – Pierwotna idea fundacji, gdy ją powoływano, a więc promocja naszych spółek także za granicą miała sens. Ale jej realizacją nikt się nie przejmował, szybko też rozszerzono ją o promocję Polski na świecie. Czy koncert Michała Wiśniewskiego czy rejs dookoła świata wraz z zakupem i remontem jachtu, który sprzedano za grosze był racjonalny? – mówi z przekąsem informator „Rzeczpospolitej” znający kulisy działalności PFN.

Reklama Reklama

Od dotacji dla litewskich spółek, przez akcje „Sprawiedliwe sądy” po niekorzystne umowy z zarządem

Rzeszowskie śledztwo obejmuje aż 15 wątków. Dotyczy umów darowizn m.in. dla Wileńskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa, Fundacji Kresy w Potrzebie, Fundacji Sprzymierzeni z Gromem (na pokaz pirotechniczny), ale także projektów, jak głośna akcja „Sprawiedliwość” (ponad 8 mln zł na reklamę „Sprawiedliwe sądy” dla spółki rządowych pijarowców – Anny Plakwicz i Piotra Matczuka) czy „Polska 100” (w tym „I Love Poland” i kosztowny rejs po morzach i oceanach za 200 tys. zł dla spółki Navigare). Śledztwo obejmie także umowę z Telewizją Republika za 8 mln zł (była to umowa „cyklicznego finansowania telewizji TV Republika bez dostatecznego uzasadnienia ekonomicznego”) i amerykańską agencją PR White House Writers Group (według Onetu w ciągu dwóch lat PFN zapłacił jej ponad 27 mln zł m.in. za stworzenie profili o Polsce w mediach społecznościowych oraz za organizację spotkań, których w rzeczywistości nie organizowała).

Pod lupą śledczych znalazł się także m.in. projekt „Reputacja” oraz „Dekalog2” oraz uruchomienie dofinansowania filmu o eskadrze kościuszkowskiej.