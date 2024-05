Nie chcą sponsorować projektu powołanego za premier Szydło. Czy to koniec PFN?

Zarządy 17 państwowych spółek, które w 2016 r., pod auspicjami ówczesnej premier Beaty Szydło utworzyły Polską Fundację Narodową, obecnie analizują czy nadal będą finansować tą organizację, która miała, zgodnie z aktem notarialnym istnieć przez dekadę - do 2026 r. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, pierwszą decyzję o wycofaniu się z PFN podjął właśnie nowy zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej. „Po analizie zarząd PGZ S.A. nie widzi dalszego uzasadnienia do uczestniczenia w tym projekcie” - przyznaje w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” Departament Komunikacji i Marketingu PGZ.S.A., który ostatniej wpłaty dokonał w czerwcu ubiegłego roku.

Nie chcą finansować projektu powołanego przez Beatę Szydło

Fundacji przygląda się również zarząd Polskiej Grupy Energetycznej - decyzje jeszcze nie zapadły. „W PGE trwa obecnie przegląd projektów marketingowo-sponsoringowych, jak i z zakresu dobroczynności. Do czasu jego zakończenia PGE nie komentuje zaangażowania spółki w wyżej wymienione inicjatywy” - informuje nas spółka.

Zgodnie ze statutem Fundacji spółki-fundatorzy zobowiązani są do dokonywania płatności jednorazowej w ramach tzw. „funduszu założycielskiego” (było to po 7 mln zł) oraz do wniesienia określonych środków, płatnych w dziesięciu kolejnych terminach rocznych (od 2018 roku do 2026 r. włącznie) - kwota wynosi 3,5 mln zł rocznie dla dużych podmiotów, mniejsze spółki płacą 2,5 mln zł. „Zgodnie ze wskazanym aktem notarialnym, płatności realizowane są w terminie do 30 stycznia każdego roku kalendarzowego. Dodatkowo, w konsekwencji przejęcia Grupy Lotos oraz PGNiG, ORLEN przejął również zobowiązania spółek od 2023 r. do końca trwania umowy (zobowiązanie LOTOS wynosi 2,5 mln zł rocznie, PGNiG zaś 3,5 mln zł rocznie). ORLEN regularnie wywiązuje się z dokonywania płatności, do których jest zobowiązany wskazanym aktem notarialnym” - informuje nas Orlen. Ale nie odpowiada czy zawiesi swój udział w tym projekcie.

„Decyzja o likwidacji Fundacji może zostać podjęta po podjęciu przez Rade stosownej uchwały” - informuje nas ministerstwo kultury.