– Było wiele animozji, które narastały, było gorzej i gorzej, świetnie, że wreszcie pogadaliśmy, dobra chemia wróciła, to są znów intensywne emocje, jesteśmy szczęśliwi będąc razem na scenie – powiedział Slash w jednym z internetowych wywiadów o relacjach z Axlem Rose'em.

Guns N' Roses na PGE Narodowym

Gunsi rozpoczęli 1 maja nowe światowe tournée pod nazwą „Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”. Na początku zagrali w Korei Południowej, zaplanowali koncerty na Tajwanie, Arabii Saudyjskiej, Indiach, Emiratach Arabskich i Turcji.

W czerwcu pojawili się w Europie. Zaczynając od „Welcome To The Jungle” grają swoje największe hity oraz m.in. covery Velvet Revolver, Boba Dylana, Jimmy’ego Webba, UK Subs, Wings czy ostatnio Black Sabbath. To pokłosie ich udziału tydzień temu w pożegnalnym koncercie Ozzy’ego Osbourne’a i Black Sabbath w Birmingham. Gunsi zagrali wtedy „Sabbath Bloody Sabbath”. 10 lipca w Kownie zaśpiewali „Never Say Die”.