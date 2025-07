Black Sabbath koncertem w Birmingham żegna się z fanami

Na koncercie w Birmingham poza tysiącami fanów przed sceną na stadionie Villa Park – będą też fani Ozzy’ego na scenie, którzy porobili gigantyczne kariery, a teraz uważają za zaszczyt, że idol młodości traktuje ich jak kolegów i zaprasza na pożegnalne show. Zagrają m.in. Metallica, Slayer, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Gojira, Lamb of God. Pojawią się Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Slash i Duff McKagan (Guns N’ Roses), Fred Durst (Limp Bizkit), Jonathan Davis (Korn), Mike Bordin (Faith No More), Sammy Hagar (ex-Van Halen).

– To będzie największy koncert heavymetalowy w historii – zapowiada Morello, który jest także reżyserem show i autorem scenariusza.

Wydarzenie rozpocznie się 5 lipca po południu angielskiego czasu i ma potrwać do godz. 22.30, co związane jest z brytyjskimi przepisami dotyczącymi ciszy nocnej.

Bilety na „Back to the Beginning” rozeszły się błyskawicznie, a ceny oscylowały od 262 do 2990 funtów za najdroższy pakiet vipowski. Wobec szybkiej sprzedaży podjęto decyzję o organizacji transmisji, która nie będzie bezpośrednia – ma się odbywać z dwugodzinnym opóźnieniem, jednak koszt wersji podstawowej to ok. 50 zł, zaś wersja z pamiątkową koszulką to ok. 200 zł. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na rzecz hospicjum dziecięcego Acorns, szpitala dziecięcego w Birmingham i fundacji Cure Parkinson's.