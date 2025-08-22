Rzeczpospolita
Ostatnie nagranie Stanisława Soyki. Wraz ze wzruszającym komentarzem opublikowała je Natalia Grosiak

Po śmierci Stanisława Soyki wokalistka Natalia Grosiak opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z ich wspólnej próby, która odbyła się kilka godzin przed śmiercią artysty.

Publikacja: 22.08.2025 10:32

Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu „Orkiestra Mistrzom” w Operze Leśnej w Sopocie

Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu „Orkiestra Mistrzom” w Operze Leśnej w Sopocie w czwartym dniu Top of The Top Sopot Festival 2025

Foto: PAP/Andrzej Jackowski

Bartosz Lewicki

Stanisław Soyka odszedł niespodziewanie, tuż przed planowanym koncertem na żywo na koncercie Top Of The Top Sopot Festival. Gdy organizatorzy koncertu dowiedzieli się o śmierci Soyki, przerwali koncert i transmisję na żywo, a zgromadzeni na scenie muzycy wykonali wspólnie jego utwór „Tolerancja”.

Stanisław Soyka miał wykonać „Cud niepamięci” razem z Natalią Grosiak

Kilka godzin przed śmiercią Soyka uczestniczył w próbie do duetu z Natalią Grosiak. Wspólnie przygotowywali utwór „Cud niepamięci”. Do wspólnego występu nie doszło. Niedługo po próbie muzyk został przewieziony do szpitala. 

Natalia Grosiak udostępniła ostatnie nagranie ze Stanisławem Soyką.

„To był ogromny zaszczyt Pana poznać, Panie Stanisławie. Ogromnie się cieszyłam na nasz wspólny występ. Bardzo się też stresowałam. Ale od Pana dostałam ogrom wsparcia, luzu i uśmiechu. Dziękuję...” – napisała pod nagraniem Grosiak.

Śmierć Stanisława Soyki „wielką stratą dla polskiej sceny muzycznej”

Stanisław Soyka był nie tylko wokalistą, ale także pianistą, skrzypkiem, kompozytorem i aranżerem. Był jednym z najważniejszych artystów na scenie muzycznej ostatnich dekad. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pożegnało Stanisława Soykę wpisem na platformie X: „Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Stanisława Soyki. Jego odejście to wielka strata dla polskiej sceny muzycznej. Soyka łączył jazzową finezję z popową wrażliwością, był multiinstrumentalistą i twórcą, który inspirował. Charyzmatyczny, pełen ciepła i bliski publiczności. Dziękujemy za wszystkie dźwięki, które pozostaną z nami na zawsze”.

Stanisław Soyka łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną. Zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki. Urodził się w 1959 r. w Żorach. Śpiewać zaczął jako 7-latek, udzielając się wraz z ojcem w chórze katedralnym w rodzinnych Gliwicach. Następnie ukończył liceum muzyczne w klasie skrzypiec oraz Wydział Kompozycji i Aranżacji Akademii Muzycznej w Katowicach.

Ukończył liceum muzyczne w klasie skrzypiec oraz Wydział Kompozycji i Aranżacji Akademii Muzycznej w Katowicach. W czasie studiów śpiewał z big-bandem Puls, z którym dokonał pierwszych nagrań dla archiwum Rozgłośni PR w Katowicach. Stanisław Soyka debiutował w listopadzie 1979 r. recitalem muzyki bluesowej i gospel w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Śpiewał tam utwory Raya Charlesa, Carole King i Beatlesów.

Stanisław Soyka: Moją wrażliwość muzyczną kształtowała muzyka sakralna
Kultura
Stanisław Soyka - rozmowa

W 1988 roku artysta rozpoczął długą współpracę z Januszem Yaniną Iwańskim, gitarzystą jazz-rockowej grupy Tie Break. Duet Soyka & Yanina nagrał szereg płyt (przy współudziale innych muzyków z kręgu Tie Break'u). Kolejna ich płyta „Neopositive” z 1992 roku, zawiera piosenkę „Tolerancja”, która stała się wielkim przebojem. 

We wrześniu 2010 roku ukazał się album „Soyka…tylko brać. Osiecka znana i nieznana”. Do nieznanych lub pominiętych wierszy Agnieszki Osieckiej Stanisław Soyka napisał muzykę.

W maju 2011 roku ukazał się album przygotowany z okazji uchwalonego przez Sejm RP Roku Miłosza. Soyka skomponował muzykę i zaśpiewał wybrane przez siebie wiersze polskiego noblisty, Czesława Miłosza, na płycie „Stanisław Soyka śpiewa 7 wierszy Czesława Miłosza”. Promował ją przebój „Na cześć księdza Baki”, nagrany w duecie z Czesławem Mozilem z formacji Czesław Śpiewa.

W czerwcu 2011 roku Soyka został uhonorowany nagrodą Grand Prix Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu za całokształt twórczości. Otrzymał również swoją Gwiazdę w opolskiej Alei Gwiazd.

Stanisław Soyka już planuje płytę „Na drugą nóżkę”
Kultura
Soyka: Nie można trwonić żadnej chwili
Kim jest Natalia Grosiak? 

Natalia Grosiak to polska wokalistka, autorka tekstów i piosenek. Członkini zespołów Mikromusic, Herbatta oraz DOM. W latach 2005–2014 występowała w zespole Digit All Love. Współpracowała także z takimi zespołami, jak: Kanał Audytywny, Husky czy Ctrl-Alt-Delete. W 2001 podczas festiwalu Fama otrzymała nagrodę za teksty piosenek. W 2022 roku w duecie z Sanah nagrała utwór zatytułowany „Czesława”, nawiązujący do postaci Violetty Villas (która nosiła nazwisko Czesława Gospodarek).  

Źródło: rp.pl

Stanisław Soyka

Stanisław Soyka miał wykonać „Cud niepamięci” razem z Natalią Grosiak

