Stanisław Soyka odszedł niespodziewanie, tuż przed planowanym koncertem na żywo na koncercie Top Of The Top Sopot Festival. Gdy organizatorzy koncertu dowiedzieli się o śmierci Soyki, przerwali koncert i transmisję na żywo, a zgromadzeni na scenie muzycy wykonali wspólnie jego utwór „Tolerancja”.

Stanisław Soyka miał wykonać „Cud niepamięci” razem z Natalią Grosiak

Kilka godzin przed śmiercią Soyka uczestniczył w próbie do duetu z Natalią Grosiak. Wspólnie przygotowywali utwór „Cud niepamięci”. Do wspólnego występu nie doszło. Niedługo po próbie muzyk został przewieziony do szpitala.

Natalia Grosiak udostępniła ostatnie nagranie ze Stanisławem Soyką.

„To był ogromny zaszczyt Pana poznać, Panie Stanisławie. Ogromnie się cieszyłam na nasz wspólny występ. Bardzo się też stresowałam. Ale od Pana dostałam ogrom wsparcia, luzu i uśmiechu. Dziękuję...” – napisała pod nagraniem Grosiak.