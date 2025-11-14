Jak sobie wyobrażasz czas, w którym tworzył Grzegorz Ciechowski?

Mówimy o różnych systemach, różnej dynamice, w trakcie jednego niedługiego życia. Ale w pewnym sensie Grzegorz Ciechowski tworzył z aktualności, na granicy prasy i kronikarstwa, a jednocześnie w przestrzeni szczelnie izolowanej od kontekstu i czasu – stąd siła erotyzmu wbrew szarości, jałowości, wypaleniu.

Wyobrażam sobie, że Grzegorz zmarł przed czasem, kiedy mógł odejść w naturalny sposób, a jednocześnie żyjąc i tworząc wyprzedzał swój czas – wizerunkowo, technologicznie, swoją awangardowością, ale na tyle blisko ulicy i popkultury, że zawsze obecny i popularny bez płacenia ceny kompromisu. Tego typu awangardowość była unikatowa i stawiała Grzegorza Ciechowskiego bliżej Kraftwerku i Portishead niż hymnów polskiego rocka.

Posłużyłaś się pseudonimem Obywatelka, ale nie tylko solowe piosenki Grzegorza nagrałaś, lecz także Republiki. Pytałaś o zgodę żyjących muzyków?

Rozmawiałam ze wszystkimi zaangażowanymi w projekty Grzegorza, zarówno w latach osiemdziesiątych , jak i późniejszą płytę „Masakra”. Zdaję sobie sprawę z doniosłości tych utworów i ich wpływu na pokolenia, dlatego cieszę się, że dostałam tak dużo wsparcia i wiary, że zrealizuję swój projekt dobrze. Uwielbiam Republikę za odwagę – to jest źródło i niezwykłe zjawisko w kulturze epoki, ale trzymając się tego, co bliskie mnie samej, sięgałam głównie po utwory solowe Grzegorza, choć w ostatecznej selekcji nieprzeważające.

Zimne brzmienia – ta konwencja była od początku oczywista?

Zimne, ale jednak duszne. Namiętne, ale w stylu oparów dymu papierosowego kina noir. Aranżując muzykę z Karolem Łakomcem w ogóle nie czułam, że szukamy brzmień rekonstrukcyjnych. To, co słychać na płycie „Obywatelka K.L.” to w takiej samej mierze kontynuacja płyty „Omen”, jak i opracowanie dorobku Grzegorza. Jasne było dla mnie, że jego teksty i historie mogą wybrzmieć intymniej, ciemniej, bliżej ciała, bez patosu epoki, lecz z pewnym ostatecznym, na granicy obłędu, nerwem.

Raczej skoncentrowałaś się na historiach miłosnych, seksualnych, a nie systemowych – poza „Moja krew”. To jest ci bliższe?

Myślę, że Ciechowski, jak każdy dobry poeta, jest ponadczasowy, podczas gdy rzeczone systemy polityczne to szczęśliwie tylko moment. Czym jest cykl życia zbiorowego wobec odwiecznej historii erotyzmu? W końcu od historii wojny trojańskiej wszystkie ważne teksty są w jakiś sposób o kobiecie, niespełnieniu i ofierze. Dla mnie erotyki są bliższe i bardziej uniwersalne. Eros ujawnia się zresztą również w tekstach politycznych, miłość u Ciechowskiego przenika się z politycznością, opresją, negocjacjami z dyktatem obyczaju i tabu. Ciało kobiety jest pożądane, używane, wynoszone na piedestał, ale to wszystko podszyte bywa śmiertelnością, nowoczesnym i jałowym życiem, kroniką rozpadu porządku społecznego, świadectwem alienacji jednostki.